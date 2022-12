Confirmado: vuelve un histórico programa de la televisión en C5N

Fue anunciado a través de las redes sociales y generó furor en los televidentes.

Un clásico de todos los tiempos de la televisión argentina regresa a la pantalla chica después de largos años. Se trata de Duro de Domar, cuya fecha de inicio en C5N está pautada para entre fines de febrero y principios de marzo con conductor y panel renovados.

El encargado de anunciar la noticia fue el periodista de espectáculos y conductor de LAM, Ángel De Brito, a través de su cuenta de Twitter. También lo comunicó por la misma red social Carlos Maslatón, quien va a formar parte del programa como panelista.

"Efectivamente, desde fin de febrero o inicios de marzo estaré como panelista en Duro de Domar, será de lunes a viernes de 21:30 a 23:00. Me pidieron todos los días, dije que no podía, me pidieron dos al menos y dije que sí. Trataré de ir más de dos. No firmé contrato aún", anticipó. El economista estuvo durante todo el Mundial Qatar 2022 haciendo una cobertura para sus redes sociales.

De esta manera, vuelve un histórico programa de televisión que en su momento condujo Roberto Pettinato y luego Daniel Tognetti. La conducción estará a cargo de Pablo Duggan y los panelistas serán, además de Maslatón, Hamiltonian, Cinthia García, Dani "La Chepi", José María Muscari, Pía Shaw y Silvina Escudero.

Inesperado cambio en El Trece: cómo modifica su grilla antes de fin de año

Luego de un año de altibajos en cuanto a sus contenidos, El Trece empieza a rearmarse para enfrentar un 2023 de nuevos ciclos, nuevas figuras y algunas promesas. Sin embargo, unas semanas antes de que finalice el año, el canal de Adrián Suar hará un cambió rotundo en su grilla semanal y emitirá una edición especial de un programa.

Este jueves 22 de diciembre el ciclo Canta Conmigo Ahora llega a su fin luego de dos temporadas. Hasta el momento, esta despedida será definitiva para Tinelli dentro de la grilla de El Trece, ya que hasta ahora no comunicó ningún proyecto a futuro en el canal. Frente a este hueco que dejará el programa en las noches, la producción ya dio a conocer qué programa pasará.

Según trascendió, en la noche del viernes 23, previo a Nochebuena, El Trece emitirá un programa especial por los 20 años de la Fundación Huésped. De este programa formarán parte Adrián Suar, Diego Peretti, Eleonora Wexler, Tomás Fonzi, Andrea Pietra, Diego Ramos, Araceli González, Benito Cerati, Fernando Dente, Tomás Kirzner, Florencia Torrente y Dalia Gutmann.