Un legislador de Milei quedó en offside en TN: "Nunca en tu vida trabajaste"

El dirigente del Polo Obrero disparó contra el legislador porteño de Libertad Avanza en un intenso debate. "Tuviste una sanción de la Bolsa", lanzó para descolocar a Marra.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, cruzó duramente al legislador por la Ciudad de Buenos Aires de Libertad Avanza, Ramiro Marra, por la especulación financiera ilegal que ejerció en la Bolsa y el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) creado por el partido de Javier Milei. "Tuviste un sanción de la Bolsa por actuar sin título", lanzó en medio del debate y dejó sin palabras al dirigente libertario.

En primer lugar, en el debate en A Dos Voces por TN, el representante de Libertad Avanza se refirió a los piquetes y acampes recientes en la 25 de Mayo y 9 de Julio llevados adelante por la Izquierda de Argentina. "Estamos hablando de 985 mil personas que se vieron afectadas contra 14 mil personas que estuvieron en el acampe", expresó mostrando un cartel. "¿MAPA? ¿Es el de los perros?", chicaneó el de Izquierda. Y el representante de Milei le contestó: "Movimiento Antipiquetero Argentino. Por lo menos no nos llamamos Polo Obrero y no representamos a los obreros".

Ante esto y casi sin inmutarse, Belliboni devolvió el golpe rápidamente: "Eso lo decís vos que sos un especulador de la Bolsa, nunca en tu vida trabajaste. Vos no sos un especulador de la Bolsa que hizo algo, te lo heredó tu papá y encima tuviste una sanción de la Bolsa de Valores. ¿Sabían eso? Hablando de delitos. La sanción fue por actuar sin título". Perplejo, el hombre de Libertad Avanza intentó defenderse: "Esta es la idea de cómo debaten ellos, tiran el debate para otro lado". Y el dirigente del Polo Obrero sumó: "El que tuvo una sanción de la Justicia fuiste vos, la Bolsa te llamó la atención porque estabas haciendo una especulación financiera ilegal".

"Estamos hablando con un piquetero que es un delincuente e interrumpe todo el tiempo", tiró el legislador y la discusión fue subiendo de tono rápidamente. Marra lo amenazó: "Mi objetivo actual es que vos vayas preso, vas a terminar preso". Tras esto, el del Polo Obrero se sonrió y el libertario redobló la apuesta. "No tenés que reírte, tenés miedo. Soy peligroso y me tenés que tener miedo". Algo divertido, Belliboni le dijo que lo visite en la cárcel y Marra remarcó que no visitaba a delincuentes. "¿Vos no lidias con delincuentes? Mirá de quienes te rodeás, Marra. Sos un payaso, te reís de los otros. No sabes ni lo que es estar al lado de un pobre, yo milito hace más de 50 años".

El tenso momento:

El debate completo: