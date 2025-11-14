Tras sus diferencias con el Gobierno, Villarruel se reúne con Bullrich

Luego de la visita del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, viajarán a Corrientes para encabezar un evento partidario de La Libertad Avanza (LLA).

Ambos se reunirán con referentes del partido en la provincia y darán una charla desde las 10 en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo, ubicado en calle Entre Ríos 650, en la capital provincial.