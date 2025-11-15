“5 palos” y “el boludo del pelado”: los chats que demuestran la plata que recibió Spagnuolo

Las pruebas contra Spagnuolo.

En las últimas horas, el fiscal Franco Picardi solicitó tomarle indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), luego de conocerse nuevas pruebas relacionadas a las coimas y el entramado de corrupción que atraviesa al gobierno de Javier Milei. A través de un extenso dictamen, asegura que su pedido se basa en que hay pruebas clave suficientes en los teléfonos celulares y dispositivos secuestrados.

A su vez, el fiscal pidió la detención del ex funcionario de La Libertad Avanza (LLA) pero, más allá de las pruebas señaladas, el juez Sebastián Casanello negó la aprehensión.

Respecto a los presuntos pagos indebidos por parte de los funcionarios públicos de la Agencia, el fiscal Picardi sostiene que "resultaron beneficiados/as de sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon". En relación a esto último, agregó que en la pesquisa se obtuvieron evidencias digitales, documentales e informativas que dan cuenta de lo señalado.

Entre los puntos destacados tras el análisis de la información, el fiscal de la causa destaca que "existió un sistema de retornos a diversos/as funcionarios/as públicos/as" durante el gobierno libertario. "Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Clavete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje", apunta. Y agrega: "Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete y Muñoz, en la que le pide a su pareja 'cinco palos' en efectivo y cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: 'Para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos'".

A su vez, en el mismo dictamen sostuvo que en la previa al viaje Calvete le propuso a Spagnuolo "entregarle el dinero en algún lugar disimulado". El texto señala: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos. Después llamame, yo también te extraño Coroa”.

Finalmente, Spagnuolo no realizó ese viaje a Israel pero sí lo hizo Daniel María Garbellini.

Más allá de los chats previamente señalados, el fiscal Picardi apunta como prueba de "extrema relevancia" a tres imágenes conseguidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete que sitúan al propio Spagnuolo ingresando al domicilio del primero. "Se puede observar que Spagnuolo ingresa a la vivienda con una mochila al hombro", agrega.

Asimismo, el fiscal apunta la existencia de al menos cinco visitas a Spagnuolo en el barrio cerrado en el que vive, entre junio del 2024 y mayo dl 2025. "Cabe señalar que Guadalupe Muñoz (pareja de Calvete) cumplía el rol de 'mover' el dinero en efectivo, realizar transferencias bancarias, ingresar dinero en caja de seguridad de Calvete, pagar o recibir cheques", entre toras actividades.