Australia condena a 16 años de cárcel a "El Chapo de Asia"

Un tribunal australiano condenó a 16 años de cárcel al antiguo cabecilla de un multimillonario grupo de narcotraficantes, dijo el jueves la policía, poniendo fin a 14 años de investigación sobre el hombre conocido popularmente como "El Chapo de Asia".

Los registros judiciales muestran que el ciudadano canadiense Tse Chi Lop, de 62 años, se declaró culpable el mes pasado de haber participado en el tráfico de cantidades comerciales de drogas ilegales a Australia entre 2012 y 2013.

"Esta investigación pone de relieve que el largo brazo de la Policía Federal Australiana puede alcanzar a criminales de todo el mundo", dijo en un comunicado la comisaria Krissy Barrett.

Tse era el antiguo líder de una extensa banda transnacional a la que la policía denominaba "banda de Sam Gor", por su apodo "Sam Gor", o Hermano Número Tres en cantonés.

En Melbourne, el Tribunal del Condado de Victoria condenó a Tse a 16 años de cárcel, y podrá optar a la libertad condicional al cabo de 10 años.

La envergadura de las operaciones de Tse dio lugar a comparaciones con las de los narcotraficantes más famosos de Latinoamérica, como Joaquín "El Chapo" Guzmán o Pablo Escobar.

En su momento álgido, su organización fue el mayor traficante de metanfetamina en Australia, según la policía.

Las Naciones Unidas han calculado que obtiene hasta 17.700 millones de dólares al año canalizando metanfetamina a países que van desde Japón, en el norte de Asia, hasta Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur.

La policía australiana comenzó a investigar la red y sus ramificaciones nacionales en 2012. La policía neerlandesa detuvo a Tse en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en 2021, antes de ser extraditado a Australia.

Con información de Reuters