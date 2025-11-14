Punto por punto: cuánto beneficia y cuánto perjudica a Argentina el acuerdo con EE.UU

El futuro acuerdo comercial con Argentina que anunció ayer el gobierno de los Estados Unidos plantea, en verdad, un enorme desbalance entre los beneficios que obtiene uno y otro país, ya que la lista de aperturas y condiciones que el gobierno argentino admite para con Washington supera ampliamente las condiciones que el gobierno de Trump acepta de parte de la administración de Javier Milei.

Un rápido conteo hecho a partir del comunicado que publicó el jueves la Casa Blanca permite ver que hay solamente unos tres beneficios para Argentina respecto a su entrada en el mercado estadounidense, que contrastan con unos 24 beneficios comerciales para Estados Unidos respecto al mercado argentino.

Los beneficios para Argentina

En primer lugar, la declaración de la Casa Blanca señala que "en reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico". Es decir, se volverá, para esos productos, al punto previo a los aranceles establecidos el 2 de abril pasado por Donald Trump.

En segundo lugar, el anuncio señala que se establecerán "mejores condiciones de exportación de carne de res" argentina, así como una mayor "cooperación para el comercio de minerales críticos". Aun así, estos últimos dos ítems son beneficios no exclusivamente argentinos sino recíprocos, que también pueden beneficiar del mismo modo a la parte estadounidense.

Los beneficios para Estados Unidos

En cambio, un listado de los beneficios para Estados Unidos, según se desprende directamente de la declaración de la Casa Blanca, revela los siguientes puntos: