Pasada la campaña, Jaldo volvió al rol del peronista más dialoguista

Atrás quedó la promesa de "cortarle la peluca al león" que lanzó durante la campaña electoral en Tucumán. Superadas las elecciones, que ganó muy bien por más de 15 puntos, el gobernador Osvaldo Jaldo volvió al rol de mostrarse como el peronista más cercano al gobierno de Javier Milei. No sólo con el sorpresivo abrazo que le dio al Presidente en la reunión en la Casa Rosada de la que participaron 20 gobernadores, sino por anticipar su postura a favor de una "modernización" laboral como la que viene tramando el Ejecutivo. Este jueves, se mostró sonriente con el ministro del Interior, Diego Santilli, y valoró la convocatoria al diálogo. "Este espacio nos permitió exponer con firmeza las necesidades de Tucumán", aseguró.

La parábola de Jaldo en esta primera mitad de gobierno de Milei ha sido amplia.