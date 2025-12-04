Los próximos pasos de las conversaciones sobre Ucrania no están claros, según Trump

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladímir Putin, y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asisten a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, en el Kremlin en Moscú, Rusia

El camino que tomarán las conversaciones de paz sobre Ucrania no está claro, dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras lo que calificó de conversaciones "razonablemente buenas" entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y enviados estadounidenses.

El Kremlin dijo el miércoles que Putin aceptó algunas propuestas estadounidenses destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania y que estaba dispuesto a seguir trabajando para llegar a un arreglo.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, pasaron horas en el Kremlin y se marcharon en la madrugada del miércoles sin ningún avance concreto sobre el fin de la guerra.

Trump, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, dijo que Witkoff y Kushner le informaron de las conversaciones por teléfono y le dijeron que su impresión de Putin era que "le gustaría llegar a un acuerdo". Lo que ocurra ahora, sin embargo, no está claro, dijo Trump.

"Lo que salga de esa reunión no te lo puedo decir porque esto es cosa de dos", dijo Trump, sin dar más detalles. Y añadió: "Tenemos algo bastante bien resuelto (con Ucrania)".

Un responsable de la Casa Blanca dijo que Witkoff y Kushner se reunirían con representantes ucranianos en Miami el jueves.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a preguntas sobre si sería correcto decir que Putin había rechazado las propuestas estadounidenses, se mostró en desacuerdo.

"Ayer se produjo por primera vez un intercambio directo de puntos de vista", dijo Peskov. "Algunas cosas fueron aceptadas, otras fueron marcadas como inaceptables. Este es un proceso normal de trabajo para llegar a un arreglo".

Un asesor del Kremlin dijo tras la reunión que "aún no se han llegado a arreglos".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso nocturno por vídeo que su equipo se está preparando para las reuniones en Estados Unidos y que el diálogo con los representantes de Trump continuará.

"Solo teniendo en cuenta los intereses de Ucrania es posible una paz digna", dijo.

Las negociaciones se han intensificado en una coyuntura difícil para Kiev, que ha ido perdiendo terreno frente a Rusia en su frente oriental mientras se enfrenta a su mayor escándalo de corrupción de la guerra.

El jefe de gabinete de Zelenski, que había dirigido la delegación ucraniana en las conversaciones de paz, dimitió el viernes después de que investigadores anticorrupción registraran su domicilio. Dos ministros del gabinete han sido despedidos y un antiguo socio de Zelenski ha sido nombrado sospechoso en la operación.

Peskov dijo que Rusia estaba agradecida a Trump por sus esfuerzos, pero que el Kremlin no haría comentarios sobre las conversaciones con Estados Unidos, ya que era poco probable que la publicidad fuera constructiva.

"Actualmente se está trabajando a nivel de expertos", dijo Peskov. "Es a nivel de expertos donde deben alcanzarse ciertos resultados que luego se convertirán en la base de los contactos al más alto nivel".

En noviembre se filtró una serie de 28 borradores de propuestas de paz de Estados Unidos, que alarmaron a las autoridades ucranianas y europeas, que afirmaron que se plegaban a las principales exigencias de Moscú.

Las potencias europeas presentaron entonces una contrapropuesta y, en las conversaciones de Ginebra, Estados Unidos y Ucrania afirmaron haber creado un marco de paz actualizado y perfeccionado para poner fin a la guerra.

El martes, Putin dijo que las potencias europeas intentaban hundir las conversaciones de paz proponiendo ideas absolutamente inaceptables para Rusia.

El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo a la prensa tras las conversaciones con Witkoff que Moscú había recibido previamente un conjunto de propuestas de 27 puntos y después cuatro documentos adicionales que se discutieron con Witkoff.

Putin dijo la semana pasada que Estados Unidos y Ucrania habían dividido las propuestas iniciales en cuatro componentes. No se ha revelado el contenido exacto.

Con información de Reuters