Adorni no negó cambios en el monotributo: "Probablemente a alguna le peguen"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no negó cambios en el monotributo al referirse a la reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Javier Milei. También pidió a la prensa no tomar "especulaciones" sobre el contenido de la iniciativa que la gestión libertaria llevará al Congreso en sesiones extraordinarias.

"Se habla mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son. Si dicen 500 cosas, probablemente a alguna le peguen. La idea es que todos informemos a la gente las cosas que son", dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese sentido, insistió en que cualquier proyecto oficial de las reformas laboral y tributaria será "anunciada por el Gobierno en forma clara y ordenada" y solicitó a los periodistas no guiarse por información que circula por otra vías. “No tomen las especulaciones. Esperen que nosotros digamos el contenido de cada proyecto”, indicó al hablar de la "modernización laboral".

Adorni también destacó las reuniones que mantuvo junto al ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores, con quienes negocian sus apoyos a estas reformas. "El Gobierno avanza con el Presupuesto 2026, las reformas que Argentina necesita para crecer, la reforma tributaria, la modernización laboral y la reforma fiscal”, detalló sobre los proyectos que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso en sesiones extraordinarias.

Críticas a los gremios y el acuerdo con EEUU

Por otro lado, el jefe de Gabinete apuntó, sin mencionarlo, contra el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, a quien calificó como “un ruidoso gremialista" y lo cuestionó por "convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral”. "No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público”, aseguró, y criticó que el dirigente “busque provocarle una crisis al Gobierno”.

Además, Adorni también valoró el acuerdo anunciado este jueves entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos, que “crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en el país, una señal de que estamos en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”.

"El próximo 10 de diciembre marcará el fin de la primera etapa del Gobierno, en la cual logramos consolidar los dos pilares del modelo de país que queremos: orden y libertad, y el comienzo de la segunda. Hoy sí tenemos las condiciones para despegar", concluyó.