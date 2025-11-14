Ex viceministro de Caputo criticó el esquema de bandas y anticipó suba del dólar

El ex viceministro Joaquín Cottani cuestionó el ajuste “marginal” del 1% o 1,5% mensual y advirtió que los números “no van a cerrar” si no se corrige el esquema cambiario. En distintas entrevistas en radios y medios electrónicos, el ex número dos de Luis Caputo anticipó que el Gobierno podría modificar la actual banda cambiaria en los primeros meses del próximo año. “Es muy probable que en enero el piso de la banda pase a ser $1.400”, aseguró.

Según explicó, la idea sería “mantener un tipo de cambio real más consistente con el equilibrio de la economía” y evitar que el esquema actual quede desfasado frente a la inflación.

El exsecretario de Política Económica, Joaquín Cottani, que presentó su renuncia en junio de 2024, compartió su análisis sobre el rumbo de la política cambiaria del Gobierno y planteó la necesidad de revisar el sistema de bandas cambiarias para permitir un dólar más “realista”. Evaluó las definiciones del Gobierno sobre política cambiaria y monetaria, y advirtió que los números “no van a cerrar” si no se realizan correcciones.

“Gran parte del mercado esperaba que la política cambiaria y monetaria se modificaran. Muchos se sorprendieron de que haya sido tan categórica la afirmación, tanto del presidente como de Caputo, de que no va a haber cambio en la política monetaria”, señaló.

El mercado no la ve

Cottani sostuvo que “gran parte del mercado” apuesta a cambios en materia cambiaria y monetaria. A su juicio, “muchos se sorprendieron de que haya sido tan categórica la afirmación tanto del Presidente como de Caputo, de que no va a haber cambios en la política monetaria”.

“La pregunta que uno se hace es: si no cambia, ¿cierran o no los números?“, planteó como interrogante. Acto seguido, cuestionó el swap con Estados Unidos y aseguró que no es una medida “para defender indefinidamente el peso”, sino una “garantía”. “Si se usa para garantizar un crédito para que los bancos presten en buenas condiciones, entonces no se puede usar para defender la moneda”, agregó.2026.

“Va a haber un cambio que se lo va a pedir el mismo Fondo y el gobierno de los Estados Unidos en una discusión que empezará a lo sumo en enero del año que viene”, planteó en declaraciones radiales..

Para el economista, el esquema actual no es sostenible con el nivel de reservas que posee el Banco Central (BCRA). Y advirtió: “Cuando termine el 2025, el sector privado va a venir con un déficit de aproximadamente $10.000 millones de dólares”.

“Al gobierno le van a faltar $10.000 millones de dólares que solo se los puede obtener comprándoselos en el mercado al sector privado. Para que el tipo de cambio no cambie debería generarlos. ¿Cómo va a generar con el mismo tipo de cambio real que hay ahora? Porque si se mantiene la banda cambiaria, la inflación seguramente supere el uno o el 1,5% de suba del techo de la política cambiaria".