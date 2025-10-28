Milei, sobre el triunfo de LLA: "La única que creyó fue Karina"

El presidente Javier Milei le tomará juramento en la Casa Rosada al nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, quien reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia a días de las elecciones del pasado domingo.

La jura del actual secretario de Finanzas será en una ceremonia a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se prevé la presencia de los ministros del Gabinete.

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo Milei en su discurso del domingo a la noche.