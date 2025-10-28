Los bloques legislativos que resultarán clave para el Congreso que viene

El presidente Javier Milei ya lanzó la "sugerencia" de que el Presupuesto 2026 se siga discutiendo en diciembre, una vez que los legisladores electos en los comicios que ganó el domingo asuman en sus bancas. La sugerencia, obviamente, tenía que ver con encontrarse con un Parlamento más favorable, que seguramente habilitará la votación de un proyecto muy parecido al que envió el ministro de Economía, Luis Caputo. También está en carpeta las reformas laboral, impositiva y previsional. Para eso, tiene que contar con el favor de algunos nuevos y viejos diputados pertenecientes a los bloques dialoguistas, ahora seguramente más dispuestos que hace unos meses a votarle lo que le pidan desde la Casa Rosada. Hay diputados de diferentes bloques interesados en ser dadores de gobernabilidad para un Ejecutivo empoderado.

En el nuevo tono mesurado que viene ensayando, Milei volvió a hablar en forma a amigable de los gobernadores, porque eran "pro-capitalismo". Incluso, dijo que tenía un contacto vía mensajes con algunos de ellos yq eu probablemente hicieran un encuentro más adelante. En paralelo, voceros de la Rosada deslizaban que muchos gobernadores habían quedado bastante devaluados por los resultados que habían conseguido. En su mayoría, derrotados por La Libertad Avanza en sus provincias, incluso hasta quedar en tercer lugar como le sucedió a Maximiliano Pullaro, en Santa Fe, y a Ignacio Torres, en Chubut, dos de los líderes de Provincias Unidas. En esas condiciones, sostenían, su apoyo valía menos.