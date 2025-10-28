Santilli reveló por qué no se rapó a cero: "Acá atrás"

Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) del domingo pasado, el diputado electo Diego Santilli explicó por qué no se peló a cero como parte de su promesa de hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires. También consideró que el electorado "eligió creer" en el programa de gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei y que por eso votó por el oficialismo.

"Nunca en mi vida tuve este corte en uno. Empezó en dos y medio y después el peluquero dijo 'voy a emprolijar' y puso en uno", dijo Santilli en diálogo con A24. Este lunes por la noche, después de ganar las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el diputado electo se rapó en vivo en una transmisión del canal de stream Carajo.

Hace unos días, con motivo de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, Santilli lanzó un spot con la leyenda: "Para votar al colorado, marcá al pelado". Además, también en Carajo, prometió que se raparía la cabeza si la lista que encabezó ganaba las elecciones para el Congreso de la Nación.

Sin embargo, el diputado electo no se peló a cero -cómo si hicieron otros militantes libertarios con los que compartió la apuesta- sino que se dejó un poco de pelo. "Pasa que tengo una operación acá atrás, Antonio, que no va quedar muy bien si iba a cero. Pero quería cumplir la palabra. Me comprometí a algo y quería cumplir", explicó,

Su visión de los resultados

Al ser consultado por la victoria de LLA a nivel nacional con cerca del 40% de los votos, Santilli aseguró que "la gente eligió creer" en la gestión libertaria. "Miró hacia adelante y dijo voy a cruzar el río, voy a seguir creyendo, apostando", señaló, luego de remarcar que durante la campaña electoral se hizo "un trabajo importante con Milei a la cabeza".

También consideró que a partir de ahora "el país va a crecer parejo" y no solo algunos sectores de la economía. "Nos comprometimos a una modernización laboral, a seguir luchando contra el delito ya a seguir bajando impuestos", sostuvo.

Sigue la interna libertaria

Tras el triunfo electoral del domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a destapar la interna libertaria al afirmar que con el asesor presidencial Santiago Caputo tiene "diferentes puntos de vista". También resaltó el rol de su primo Eduardo 'Lule' Menem como "brazo ejecutor" que tuvo el partido de los Milei.

"Son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. No creo que todos los de esta mesa pensemos lo mismo de cómo encarar una situación. Es la naturaleza humana", dijo Caputo en diálogo con Radio Mitre. El vicepresidente de LLA aseguró que su relación con Caputo, integrante del entorno más cercano del mandatario junto a su hermana Karina Milei, atraviesa "situaciones puntuales de diferencias de criterio".