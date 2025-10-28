Se peló en vivo: Diego Santilli cumplió su promesa y así quedó tras ganar las elecciones

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña: se peló.

La Libertad Avanza obtuvo una victoria en los comicios de este último domingo 26 de octubre, donde millones de argentinos salieron a votar a sus nuevos representantes tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores (aunque esto último se limitó a solo algunas provincias más la Capital Federal). El oficialismo obtuvo triunfos en zonas donde el pronóstico no era tan positivo, siendo el caso más resonante el de la Provincia de Buenos Aires, lugar donde hace menos de dos meses había sufrido una derrota aplastante.

Con Diego Santilli a la cabeza, en lugar de un José Luis Espert que se bajó como primer candidato a diputado por el vínculo con Fred Machado (acusado de narcotráfico), el partido de Javier Milei se impuso en Buenos Aires. A pesar de tener a "El Profe" en la Boleta Única de Papel (BUP) puesto que su renuncia fue con poco margen de tiempo, más de 3.6 millones de bonaerenses depositaron su voto en LLA, que decidió aprovechar ese suceso para crear el slogan "para votar al colorado, marcá al pelado".

El ex vicejefe de Gobierno Porteño había erigido una promesa en los medios, en caso de que su partido resultara ganador en un sector tan desfavorable: raparse la cabeza, en referencia a su "antecesor" como primer candidato a diputado, Espert. Concluido el sufragio, este lunes decidió cumplir con su palabra y se peló en "La Misa" que conduce el "Gordo Dan" en Carajo Stream.

Video: así se peló Santilli tras ganar las elecciones

El diputado electo se presentó en los estudios de Carajo Stream y se sometió a la máquina de cortar el pelo. Fue el propio "Gordo Dan" quien le dio la primera afeitada, aunque el trabajo integral lo hizo Darío Del Casale (el Tano de Il Figaro). Este último también pasó el instrumento por las cabezas de varios integrantes de la mesa quienes, a diferencia de Santilli, se animaron a quitarse todo pelo de la cabeza.