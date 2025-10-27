Elecciones legislativas 2025: qué encuestas acertaron y cuáles no tras el triunfo de La Libertad Avanza

Este domingo 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) se impuso como la fuerza más votada en las elecciones legislativas nacionales, tras obtener más del 40% de los votos y obtener 53 nuevas bancas en Diputados. El resultado sorprendió al arco político y dejó en evidencia el desacierto de la mayoría de las encuestadoras, que habían proyectado una victoria del peronismo nucleado en Fuerza Patria. Solo la consultora Reale-Dalla Torre había anticipado un escenario competitivo, con empate técnico.

La fuerza de La Libertad Avanza liderada por Javier Milei obtuvo más del 40 de los votos a nivel nacional, superando a Fuerza Patria. LLA ganó en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, y sumó 53 bancas en Diputados y 13 en el Senado. La participación fue del 67,91%,%, la más baja desde el retorno democrático en 1983.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Elecciones 2025: Qué decían las encuestas

En los días previos a los comicios, las principales consultoras coincidían en proyectar un triunfo del peronismo. Zentrix estimaba que Fuerza Patria alcanzaría el 43,5% y LLA apenas el 36,5%. Tres Punto Zero y La Sastrería ubicaban a FP con el 46,2% y a LLA con el 40%. En la provincia de Buenos Aires, Tendencias Consultores, Zuban-Córdoba y Analía del Franco también mostraban ventajas de entre 5 y 10 puntos para Jorge Taiana sobre José Luis Espert, quien finalmente fue reemplazado por Diego Santilli en la lista libertaria.

La única excepción fue Reale-Dalla Torre, que en su último sondeo nacional marcó un empate técnico: 36,4% para Fuerza Patria y 35% para La Libertad Avanza. Aunque no anticipó el triunfo libertario, fue la que más se acercó al resultado final. Su serie histórica mostró una caída sostenida del mileismo desde febrero (43%) hasta septiembre (35%), mientras que el peronismo crecía desde el 26,7% hasta el 36,4%.

Elecciones 2025: Una por una las encuestas

A menos de dos semanas de la elección, las principales consultoras proyectaban un triunfo de Fuerza Patria:

Zentrix: 43,5% para FP vs. 36,5% para LLA.

Tres Punto Zero y La Sastrería: 46,2% para FP vs. 40% para LLA.

Tendencias Consultores: ventaja de 8 puntos para FP en Buenos Aires.

Zuban-Córdoba: 41,8% para Taiana vs. 31,9% para Espert.

Analía del Franco: diferencia de 9,1 puntos en Buenos Aires.

Reale-Dalla Torre: único empate técnico: 36,4% FP vs. 35% LLA.

Elecciones 2025: Qué pasó en las urnas

Según los resultados oficiales: