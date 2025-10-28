Vuelta de página: Kicillof se enfoca en cerrar el 2025 sin mayores conflictos

En la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires dieron vuelta de página tras el resultado electoral del domingo pasado. Si bien el resultado - que fueron unos 200 mil votos menos que en septiembre - fue elevado, el peronismo buscaba mostrarse “vencedor” y dar un discurso distinto al que dio sobre el escenario montado en las inmediaciones del búnker de Fuerza Patria. En Gobernación dieron vuelta de página rápido y hacen foco en la gestión y en los dos meses que restan del año. “El tiempo de hacer autopsias ya pasó”, esgrimieron.

El casi 41% de los votos obtenidos y el segundo lugar obtenido, con apenas medio punto de diferencia de la boleta libertaria ganadora, desató duras críticas desde La Cámpora hacia el gobernador Axel Kicillof. La frase “Cristina tenía razón” - en relación a que la ex Presidenta había pedido no desdoblar - fue repetida por varios camporistas, entre ellos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Respeto el análisis, pero no la comparto”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en declaraciones por Radio La Red.

El funcionario bonaerense y mano derecha del gobernador se refirió a los comicios de medio término y dijo: “Sacamos un 41% y, si bien no nos pone contentos no haber ganado la elección, sí estamos satisfechos porque es un número importante de acá en adelante”. Sobre las internas que se reflotaron tras las elecciones, Bianco fue concreto y directo: “Lo que tenga que decirles a los compañeros se los diré o los llamaré, tengo el teléfono de todos”.

Para el ministro de Gobierno, hay que mirar hacia adelante: “Vamos a seguir trabajando e inaugurando las obras que están en marcha”. Y agregó que hay que "trabajar con la presentación del Presupuesto y financiamiento”, ambos proyectos que deberán tratarse en la Legislatura bonaerense.

Lo que viene: terminar el año con leyes aprobadas

“Ya dimos la vuelta de página. El tiempo de hacer autopsias ya pasó, eso lo pueden hacer los que no tienen responsabilidad ejecutiva”, afirmaron a El Destape desde el entorno del mandatario. El resultado, si bien reconocen que no fue el esperado, tampoco lo tomaron como una gravedad inusitada. “Claro que nos hubiera gustado haber ganado por un voto, pero tampoco hicimos un mal resultado”, remarcaron.

Este martes por la mañana, Kicillof recorrerá el nuevo Polo Educativo de Florencio Varela junto al intendente, Andrés Watson. El miércoles por la tarde recorrerá viviendas en Melchor Romero, un barrio de La Plata. El viernes habrá cumbre con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en Casa de Gobierno. No está previsto hacer algún encuentro con el resto de las fuerzas de Fuerza Patria.

Desde el gabinete bonaerense miran los dos meses que se vienen: “Haremos foco en la gestión, es lo que nos hace diferentes”. Además, indicaron que “hay que cerrar el año, vienen 2 meses jodidos”. “Tenemos que presentar el Presupuesto para discutir más leyes y cargos”, cerraron. En ese sentido, el propio Bianco recordó que “hace dos años que no tenemos Presupuesto y el último endeudamiento no lo aprobaron”.

Finalmente, y en referencia a la posibilidad de hacer cambios en el gabinete bonaerense, desde el entorno del gobernador señalaron que “no es prioridad” inmediata, pero que “puede ser” que haya más adelante, sobre todo con la jura de autoridades el próximo 10 de diciembre.