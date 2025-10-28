Envalentonada, Bullrich anticipó que el Gobierno reprimirá "una y otra vez" las protestas

Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) el domingo pasado, la senadora electa y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó este martes que las fuerzas federales actuarán "una y otra vez" contra protestas, bajo el argumento de que los manifestantes "empiecen a tirar piedras". Para defender la represión que ordenó su cartera contra opositores en las calles, Bullrich se cruzó con un diputado de izquierda y lo acusó de no tener en cuenta a "los 200 policías heridos" durante protestas.

“Argentina tomó una decisión, la decisión del orden. Terminamos con 9.000 piquetes que destruían a nuestro país. En cada una de las situaciones donde intervinieron las fuerzas federales hubo militantes de distintas agrupaciones que tiraron piedras, rompieron y destruyeron todo, hicieron bosta la plaza del Congreso, levantaron veredas, y eso nosotros no lo permitimos”, dijo Bullrich durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La ministra contestó de esta manera al diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U), Christian Castillo, quien le recordó los casos de Matías Aufieri y Pablo Grillo, gravemente heridos a manos de fuerzas federales durante protestas contra el Gobierno Nacional frente al Congreso.

"Y para usted, los 200 policías que fueron heridos, muchos de los cuales perdieron ojos y estuvieron internados, ¿Esos no valen? ¿Solo valen determinadas vidas? ¿La vida de los policías no valen? Nosotros queremos orden. Cuando hay orden hay tranquilidad. Cuando empiecen a tirar piedras vamos a actuar una y otra vez”, respondió Bullrich.

Sus explicaciones sobre Fred Machado

Por otro lado, Bullrich también fue consultada sobre el caso de Fred Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico en Estados Unidos con quien se vinculó el ex candidato libertario José Luis Espert durante su campaña de 2019. "Nuestra situación respecto a Fred Machado fue simplemente seguir adelante con la tarea de su extradición", planteó la senadora electa.

La ministra responsabilizó a los funcionarios que estaban "al frente de los organismos de la Dirección Nacional de Inteligencia y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio de Seguridad Nacional" en 2021, a quienes acusó de "no haber actuado" y "no judicializar" informes sobre Machado.

"Sáquese de encima todo eso que cree que no hicimos, los que no lo hicieron fueron los que elaboraron los informes en 2021. Si no lo hicieron incumplieron sus deberes de funcionario público", agregó Bullrich.