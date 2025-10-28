Martín Menem reavivó la interna con Santiago Caputo: "Diferencias"

Luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a destapar la interna libertaria al afirmar que con el asesor presidencial Santiago Caputo tiene "diferentes puntos de vista". También resaltó el rol de su primo Eduardo 'Lule' Menem como "brazo ejecutor" que tuvo el partido de los Milei.

"Son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. No creo que todos los de esta mesa pensemos lo mismo de cómo encarar una situación. Es la naturaleza humana", dijo Caputo en diálogo con Radio Mitre. El vicepresidente de LLA aseguró que su relación con Caputo, integrante del entorno más cercano del mandatario junto a su hermana Karina Milei, atraviesa "situaciones puntuales de diferencias de criterio".

"Se tomó una decisión de cómo encarar la política a nivel país. Se hizo distrito por distrito. No hay ningún partido que haya competido en las 24 provincias con el mismo sello. Esto se debe al gran trabajo que llevó adelante Karina Milei como presidente del partido", deslizó al hacer referencia a la participación de LLA en las elecciones del domingo pasado. En ese sentido, resaltó el trabajo de su primo 'Lule' como "brazo ejecutor" y quien llevó adelante "el armado artesanal" que tuvo LLA. "Se armó un equipo de trabajo, lo que se llama el territorio, que es fundamental", apuntó.

Además, lo embanderó como uno de los responsables de "empezar con esta historia" de crear el partido que lleve la figura de Milei. "En 2022 empezamos con esta historia de armar el partido. El primero se arma en La Rioja. Éramos Karina, Lule y yo. Tres gatos locos", indicó.

Otra interna en el Gobierno

Dos días antes de las elecciones y en plena veda electoral, el diputado bonaerense libertario Ramón "Nene" Vera publicó una foto en el cierre de campaña de Milei en Rosario dedicada a los "los gordos guapos de los teclados". Luego, el tuitero Daniel Parisini -alias Gordo Dan- salió a contestarle que él vendía "sanguches de pollo podrido a los comedores del conurbano".

"Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están", escribió Vera en su cuenta de X. Se trata de un histórico dirigente de raíces peronistas con base en Moreno que en 2019 fue candidato a jefe municipal por el Frente de Todos (FdT) pero que desde 2021 empezó a participar con los libertarios bajo el ala del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Fue el propio Gordo Dan quien le contestó al Nene Vera unas horas después en esa misma publicación. "Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita", escribió el fundador de Las Fuerzas del Cielo.