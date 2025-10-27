"Fue toda de Milei", aseguraban este lunes en Casa Rosada sobre el implacable triunfo libertario del domingo. En el Gobierno creen que el artífice de este triunfo fue el Presidente que se puso al hombro uno de los partidos de su vida y lo ganó sobrado. Ahora comienzan una serie de movimientos en la gestión. Pero no serán modificaciones sustanciales como se esperaban. Milei demorará cambios grandes para diciembre. Sigue en tela de juicio la jefatura de Gabinete. Hoy el escenario más esperable es que corran a Guillermo Francos y asuma Manuel Adorni. Pero todo está por verse.

La novedad del día es que el Gobierno y Mariano Cúneo Libarona se pusieron de acuerdo para que siga siendo ministro de Justicia un tiempo más. Además, no habrá fusión de ministerios. El de Seguridad seguirá teniendo su rango. Dejará de ser su titular Patricia Bullrich cuando asuma como senadora. Y el contundente triunfo en CABA le dio la posibilidad de elegir a su sucesora. Así se lo planteará "Pato" a Milei en una reunión a solas que tendrán mañana cuando empiece a bajar de a poco la espuma del súper triunfo violeta.

Bullrich quiere en su lugar a su número dos actual en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Milei estaría dispuesto a aceptar ese pedido y dejar de lado a otros candidatos como Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo o Diego Valenzuela. Seguirá Patricia entonces teniendo la jefatura del mismo.

Todos los movimientos entonces se darán a partir del 10 de diciembre, cuando asuman las autoridades. Restará definir el sucesor de Luis Petri en Defensa también. Asimismo, si Adorni es movido a la jefatura de Gabinete no será necesario suplantar su lugar de vocero: será él mismo en ese rol, como lo fue históricamente el jefe de ministros.

¿Y la interna?

Los rumores sobre el blanqueamiento de Santiago Caputo siguen corriendo. Hoy el lugar en que lo ubican es en el Ministerio de Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán.

Con los triunfos en casi todo el país, Karina Milei quedó empoderada y volvieron a resucitar los Menem. "Ahora somos todos amigos", se ríen en el menemismo sobre las internas con el caputismo. Es un hecho que Martín Menem seguirá siendo presidente de la cámara de Diputados y Eduardo "Lule" Menem continuará en su lugar, ya más empoderado por este armado nacional que triunfó este domingo.

En el caputismo trataron de minimizar la victoria de los Menem. "Fue Pilar Ramírez", afirmaban sobre el cambio hace un mes cuando en una reunión en Olivos se decidió que la legisladora sea la jefa de la relación con las provincias en lugar de "Lule" Menem.

Las internas van a seguir entre las tribus. Por lo menos hasta que quede acomodado el Gabinete. Sebastián Pareja avisa que es "intocable" y muchos esperan ver cómo jugará su minibloque libertario en la Cámara de Diputados. Pero claro que en la victoria es más fácil ordenar los líos internos que en la derrota.