Con una economía en caída, la venta de combustibles volvió a disminuir en septiembre

Desde febrero la economía arroja un baja casi generalizada en los indicadores de crecimiento --con algunos datos positivos puntuales en ese lapso-- lo que afecta el consumo tanto de bienes de primera necesidad como de energía. El combustible, un termómetro del congelamiento económico, volvió a registrar una baja mensual en septiembre, la tercera consecutiva. En el mes de septiembre de 2025, las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.376.837 metros cúbicos entre naftas y gasoil. En la comparación contra igual mes de 2024, exhibieron una variación positiva de 4,8%; por el contrario, estas ventas cayeron 3,1% contra el mes anterior.

El 57% del total comercializado en septiembre correspondió a naftas y el 43% al gasoil. "Respecto a sus desempeños, las ventas de naftas exhibieron una suba del 7% interanual, explicado por el importante incremento en el segmento premium (16,2%) al tiempo que la súper también presentó mejoras (4,1%). Por su parte, las ventas de gasoil se incrementaron en un 2% interanual con una performance mixta: el premium tuvo alza de 12,6% mientras que el común retrocedió 4%", según un informe de la consultora Politikon.

YPF mantuvo su liderazgo con un market share del 55,0% del total de ventas y una variación interanual positiva del 5,1%, mientras que Shell concentró el 22,6% del mercado y una variación de 0,1% interanual. Por su parte, la marca Axion (de la empresa PAE S.L.) explicó el 12,1% de las ventas del mes, con una suba interanual del 7,3%.

En cuarto lugar se ubicó Puma Energy (de la empresa Trafigura Argentina S.A.), con una participación del 5,5% y una suba interanual del 3,6% y le siguen DAPSA con el 2,1% del mercado (+18,0% interanual), Gulf Combustibles (operada por Delta Patagonia S.A.) que representó el 1,9% del total vendido en septiembre (+47,7% i.a) y cierra Refinor (Refinería del Norte S.A.) con el 0,9% del total y -4,0% interanual.

La caída mensual en ventas, la tercera consecutiva, se enmarca en una economía que desde febrero coquetea con una recesión técnica. La actividad económica cayó 1% en septiembre y la baja sería aún mayor sin contar el rendimiento del sector agropecuario, de acuerdo a un informe de la consultora Equilibra. De esta forma, se confirmaría la caída trimestral de la economía, dando lugar a la recesión de manera formal.

El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Equilibra prevé un alza de 1,5% interanual. Sin embargo, en el noveno mes del año, el EMAE desestacionalizado "caería 1% mensual, luego del incipiente rebote registrado en agosto". De esta forma, la actividad quedaría 2% por debajo del nivel de febrero.

Desempeños por jurisdicción

En el noveno mes del año, 18 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales: lideraron Santiago del Estero (10,8%), Catamarca (10,5%) y Buenos Aires (10,2%), únicas en crecer en doble dígito. En el extremo opuesto, fueron 6 los distritos que registraron caídas interanuales con Río Negro, La Pampa y CABA presentando los descensos más fuertes. En 22 de las 24 jurisdicciones subnacionales la nafta tuvo predominio en las ventas con picos de concentración en CABA (77,4% del total) mientras que en Mendoza y La Pampa fue el gasoil el combustible predominante.

En la categoría de Nafta, veintiún provincias registraron incrementos interanuales, con Catamarca (11,7%), Buenos Aires (11,0%) y Tucumán (10,1%) en el podio; entre los distritos con bajas, la mayor se observó en CABA (-3,7%). Si se desagrega la venta de nafta por segmentos, la súper mostró alza en veinte distritos (Buenos Aires a la cabeza con 8,3%) mientras que la premium creció todas las jurisdicciones con pico en Catamarca (28,4%).

Por su parte, el gasoil tuvo alzas en solo diez distritos con Formosa (13,3%), Santiago del Estero (12,1%) y San Juan (9,7%) al top; por su parte, en Jujuy se registró el descenso más fuerte (-10,9%). Visto por segmentos, solo cinco provincias presentaron alzas en el gasoil común (Formosa a la cabeza); al tiempo que 23 distritos exhiben incrementos en el premium con Catamarca liderando la suba y Santa Cruz presentando la única merma.

Las ventas totales en el país fueron por 12,6 millones de m3 y exhiben una leve variación positiva del 1,2% respecto a igual período del 2024. En ese marco, las ventas acumuladas de nafta crecen 4,2% pero las de gasoil retroceden 2,4%. Si se observa el total de ventas contra los años previos muestran desempeños mixtos: quedan por debajo de 2023 y 2022 (-8,0% y -6,7% respectivamente) pero por encima de 2021, 2020 y 2019 (10,9%, 35,9% y 3,6%).

Entre los subnacionales, quince distritos cierran el acumulado del año con alzas entre las que se destacan Santiago de Estero, Buenos Aires y Salta que se ubicaron en el podio; entre las ocho jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -10,2%.