Milei llamará a sesiones extraordinarias para discutir las reformas laboral y tributaria

Javier Milei va a llamar a sesiones extraordinarias para intentar aprobar las reformas laboral y tributaria, según le confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El período ordinario termina el 30 de noviembre y el 10 de diciembre se conforman las nuevas cámaras, donde La Libertad Avanza quedó con un armado más sólido que en sus primeros dos años.

En Casa Rosada ya se negocia en el Consejo de Mayo que integran representantes de diputados, senadores, gobernadores, empresarios y sindicalistas. El Gobierno pretende arrancar el debate parlamentario desde este año sobre esas dos cuestiones para tenerlas aprobados desde temprano e ir luego por lo que más le importa a Milei: la reforma previsional.

Milei tendrá entre La Libertad Avanza y el PRO un bloque de 110 diputados y serán los violetas la primera minoría. Con una serie de pequeños acuerdos con "dialoguistas" o rupturas de bloques apela a alcanzar las 129 bancas para llegar al quórum y así tener vía libre para manejar la Cámara baja. Martín Menem está plenamente ratificado como presidente de la cámara de Diputados.

Dentro de las sesiones extraordinarias también se va a agregar en el temario el tratamiento del Presupuesto 2026 que quedó pausado su debate por las elecciones. Milei sigue obsesionado con modificar la Corte Suprema y sumar más jueces. Si bien no hubo confirmaciones, puede ser otro de los temas álgidos a debatirse en el Senado.

Con esta elección quedó conformada una Cámara alta donde sus dos tercios estarán dominados plenamente por los libertarios y los peronistas. ¿Volverá el Presidente a presentar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla?

En Casa Rosada, una vez caídos los dos jueces en el Senado, prometieron volver por ellos mismos en 2026. "Los vamos a volver presentar el año que viene con un Senado con más de los nuestros", avisaban. ¿Se dará en el verano este debate? ¿Serán los mismos nombres?

La reforma laboral que prepara Milei

Sobre la reforma laboral, el Gobierno ya dejó trascender algunas pistas. Quien está a cargo de cranear esos cambios es Julio Cordero, Secretario de Trabajo.

Según adelantó El Destape, Cordero pretende paritarias “por mérito” (con una pauta salarial por debajo de la inflación y ajustes superiores sólo según el criterio del empleador) y que las mejoras salariales sean transitorias.

También se suma a la idea de flexibilizar y abaratar la contratación y el despido; ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias; fraccionar las vacaciones; poner fin a la ultraactividad (el régimen que garantizar la vigencia de un convenio colectivo de trabajo más allá de su vencimiento y hasta la firma de uno nuevo por acuerdo de partes), y habilitar negociaciones individuales o locales a espaldas de los arreglos de alcance nacional, según adelantó el periodista Mariano Martín en El Destape.