La comisión $Libra no da respiro a Milei y denunció una "presunta asociación ilícita"

A dos días del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, la comisión investigadora de $Libra en la Cámara de Diputados reveló que la promoción de la memecoin por parte de Javier Milei formó parte de un "modus operandi" ya practicado con KIP Protocol y en la que participaron figuras que también fueron parte de la estafa con la cripto del Presidente.

"La promoción del proyecto $Libra no fue algo que sorprendió al Presidente, sino un patrón de conducta que venía realizando con viejos amigos", sostuvo al inicio de la reunión Maximiliano Ferraro, titular de la comisión investigadora. Luego, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino probó la conexión entre la meme promocionada por el Presidente y la criptomoneda KIP Protocol, en base a la respuestas de las exchanges (plataforma para comprar, vender e intercambiar criptomonedas) Binance y GateIO a los oficios enviados por el grupo parlamentario. "Estaríamos ante una presunta asociación ilícita", comenzó el legislador peronista.

Según narró Marino, el 10 de diciembre de 2024 la billetera del trader Mauricio Novelli recibió un "deposito de casi 60 mil dólares por parte de una billetera de GateIO" que era de Manuel Terrones Godoy. Este, esa misma noche, "con minutos de diferencia" le manda 50 mil dólares a otra cuenta.

El 15 de febrero de 2025, la noche en la que Milei promocionó $Libra, "la cuenta que había recibido fondos de Terrones Godoy hizo una transferencia de 120 mil dólares". Este, la noche que le mandó fondos a Novelli y a la otra cuenta, había recibido "6.750.000 tokens de KIP Protocol".

"Inmediatamente, y en tres momentos distintos, empieza a vender esos tokens y a transformarlos en dólares. Y sobre esa base,es que le manda la plata de Novelli y otra cuenta que hizo la transferencia de 120 mil dólares", acotó.

Siempre según el relato de Marino, el 10 de diciembre de 2024, la empresa KIP Protocol había lanzado su moneda digital. Esta había sido lanzada en el Tech Forum, que se realizó el 19 de octubre de 2024 y que fue organizado por Novelli y Terrones Godoy.

En ese evento, habló el CEO de KIP Protocol Peh Chyi Haur, que se hizo llamar Julian Peh, y anunció el lanzamiento de la moneda. El 19 de octubre publicó un twit sobre esto y señaló que "habló antes de Milei".

"Al día siguiente (Peh) publica un twit en el que muestra que se reunió con Milei, y una selfie que se sacaron, donde se supone que hablaron de todas estas cosas y que el Presidente apoyaría proyectos como KIP Protocol", afirmó.

Finalmente, el 6 de diciembre, KIP Protocol hace una publicación promocionándose con la imagen del Presidente y "al día siguiente, empieza una interacción" por Twitter "entre Javier Milei y Julian Peh", tres días antes de que el singapurense lance la moneda digital".

Con la moneda ya en venta, el 11 de diciembre de 2024, "Julian Peh repostea una publicación que literalmente dice que Milei apoya a KIP", hecho que el Presidente "nunca lo negó" y el 10 de diciembre el singapurense retuitea a Terrones Godoy" que publica mensajes como "locura el lanzamiento de KIP Protocol".

"Usaron KIP Protocol, que no era un proyecto serio, que estaba estructurado para poder retirarse rapidamente y a toda la gente que compró el token sacarle la plata y como esto pasó bajo el radar y a nadie le llamó la atención, después elevaron la apuesta y probaron con $Libra en un volumen mucho mayor, involucrando a Hayden Davis, con un tuit del Presidente fijado por horas. Demuestra la existencia de un modus operandi", sentenció Marino.

Peh Chyi Haur (Julian Peh) y Milei

La reunión debía empezar con las citaciones de Milei, y María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli, quienes lo ayudaron a vaciar sus cajas de seguridad días después del lanzamiento de la criptomoneda. Ninguno se hizo presente ni envió una justificación. La comisión votó por reiterar la citación a estas dos últimas y cuatro oficios, dos a Binance, otro al exchange GateIO y uno a Bin X. Ningún miembro de LLA o bloques aliados asistió a la reunión.

También aprobó el envío de la información aportada por las exchanges y los entrecruzamientos a la justicia argentina y de Estados Unidos y al fiscal Eduardo Taiano. "Que se le haga saber que esto irá a la causa en el extranjero, a lo mejor eso lo moviliza un poco más", deslizó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.