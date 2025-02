Qué es Kip Protocol, la empresa detrás de la estafa cripto de $LIBRA que promocionó Javier Milei

En los últimos días, el presidente Javier Milei desató el escándalo cripto al promocionar la moneda $LIBRA que terminó en la estafa de miles de personas, detrás de la maniobra se encuentra la empresa Kip Protocol. Qué es, quién la fundó y cuál es el vínculo con el mandatario libertario.

El CEO de Kip Protocol es Julian Peh, de Singapur, quien hace pocos meses se reunió con el propio Milei en un evento en Buenos Aires y fue presentado por el Gobierno libertario como parte del desarrollo de la memecoin. "El Proyecto Viva La Libertad nació con una misión clara: impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales, apoyando a quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos y contribuir al desarrollo del país", comienza diciendo la página del proyecto promocionado por Milei.

Esta iniciativa estaba vinculada al token $LIBRA, una criptomoneda diseñada para "canalizar el financiamiento de manera eficiente y descentralizada, permitiendo que inversionistas y ciudadanos sean partícipes del crecimiento de Argentina". "Un Token con Propósito: $LIBRA. Como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, lanzamos el token $LIBRA, diseñado para fortalecer la economía argentina desde cero apoyando el emprendimiento y la innovación", señala el sitio. La cripto tuvo un pico de 4.978 USD luego de que sea publicitada por Milei el viernes pasado, pero después se desplomó abruptamente a 0,99159 cuando la mayoría de los tenedores retiraron su liquidez.

¿Qué es exactamente Kip Protocol?

Según la web de propia empresa, la compañía fue fundada en 2019 y ofrece "trabajos de inteligencia artificial y análisis de datos, prestando servicios a grandes organizaciones en proyectos de implementación de inteligencia artificial". "El protocolo KIP crea infraestructura y canales de misión crítica para que los desarrolladores de IA implementen, conecten y moneticen activos de IA en Web3. Servimos a desarrolladores y propietarios de modelos de IA, aplicaciones y bases de conocimiento / conjuntos de datos", agrega.

Además de Julian Peh, la otra cara visible de KIP es la directora de inteligencia artificial Jennifer Dodgson, que según indican posee un doctorado en Análisis cualitativo, Políticas y estadísticas, NUS. También cuenta con diez años de experiencia en consultoría sobre proyectos de PNL/IA para gobiernos, empresas y grandes organizaciones. Además, fundó la DAO de juegos DAObi.

¿Cuál es el vínculo de Javier Milei con KIP Protocol?

Milei recibió a representantes de KIP Protocol el pasado 25 de octubre de 2024, cuando se sacó varias fotos durante el evento TechForum, en el que incluso estuvo el propio Peh. “Nuestro cofundador y director ejecutivo, Julian Peh, se reunió con el presidente Milei para explicar cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP se alinea con la visión de Argentina de convertirse en centro tecnológico global", expresaron desde sus redes sociales.

"El presidente Milei expresó su firme apoyo a estas innovaciones e iniciativas, posicionando a KIP como un actor fundamental en la transformación tecnológica de Argentina. Este compromiso de alto nivel pone $KIP en el centro de atención como un actor clave en IA en América Latina", había señalado.

En un comunicado, la empresa desmintió el comunicado oficial de la Oficina del Presidente del sábado a la noche y sostuvo que Julian Peh sólo se reunió una vez con el mandatario en el Tech Forum en octubre del año pasado y que no discutieron el proyecto que terminó en la estafa cripto del viernes pasado. Desde el Gobierno habían asegurado que durante la reunión Milei fue informado de la intención de la empresa de desarrollar un proyecto denominado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain. Mientras que la empresa asegura que Peh se reunió en el marco de la feria inaugural Tech Forum Argentina. "Kip Protocol fue patrocinador oficial de Tech Forum y Peh fue presentado al Presidente por Mauricio Novelli, organizador de Tech Forum. En ningún momento Novelli formó parte de KIP Protocol; Peh tampoco presentó a Novelli al presidente Milei como parte del Protocolo KIP", detalló en la compañía.

Según explicaron, Peh habló con el Presidente "a través de un traductor, durante unos 30 minutos". "Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo del Protocolo KIP de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA", detallaron en la publicación.

El 30 de enero último el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis y, para Presidencia, "no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el Gobierno argentino y fue presentado por los representantes de Kip Protocol como uno de sus socios en el proyecto". Desde la empresa explicaron que en lo conversado se analizó que "proporcionaría la infraestructura tecnológica para su proyecto". "Kip Protocol no tenía conocimiento de esta reunión del 30 de enero de 2025 ni había participado en ella. KIP Protocol ciertamente no contaba con ningún representante presente en esta reunión", señala KIP.

"Novelli informó a Peh el 13 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha sobre el lanzamiento de un proyecto de token que eventualmente se convertiría en el Proyecto", concluye la presentación. El escrito busca despear a Kip del escándalo: "Kelsier ni siquiera informó a Kip cuando se lanzó el token $Libra. Por lo tanto, es incorrecto describirlo como un "proyecto del Protocolo Kip", remarcaron.