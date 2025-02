Estafa cripto: la empresa KIP desmintió al gobierno de Milei y apuntó a Novelli y Hayden

La empresa KIP, que fue presentada por el Gobierno de Javier Milei como parte del desarrollo de la memocoin $LIBRA, desmintió el comunicado oficial de la Oficina del Presidente del sábado a la noche y sostuvo que su CEO, el singapurense Julian Peh, sólo se reunió una vez con el mandatario en el Tech Forum en octubre del año pasado y que no discutieron el proyecto que terminó en la estafa cripto del viernes pasado. En cambio, apuntó a Mauricio Novelli y Hayden Davis, el joven empresario cripto que dirigió el lanzamiento de la memecoin, quien hace sólo unas horas dijo que trabajó "en nombre de Milei" y espera "instrucciones" de su equipo para devolver la plata.

La firma emitió una declaración que, asegura, realizó con ayuda de un asesor legal, en la que remarca "varias inexactitudes fáctivas materiales" que publicó en la redes (en una síntesis). En la declaración oficial, Presidencia informó que el 19 de octubre, el Presidente mantuvo una reunión con representantes de KIP Protocol en Argentina, donde fue informado de la intención de la empresa de desarrollar un proyecto denominado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

Lo que la empresa asegura es que el CEO de KIP Protocol, Julian Peh, se reunió con em esa fecha en el marco de la feria inaugural Tech Forum Argentina (“Tech Forum”). "KIP Protocol fue patrocinador oficial de Tech Forum y Peh fue presentado al Presidente por Mauricio Novelli, organizador de Tech Forum. En ningún momento el Novelli formó parte de KIP Protocol; Peh tampoco presentó al Novelli al presidente Milei como parte del Protocolo KIP", detalló en la compañía.

Según explica, Peh habló con el Presidente Milei, "a través de un traductor, durante unos 30 minutos". "Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo del Protocolo KIP de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA", detalla en la publicación.



De acuerdo con los registros, esta fue la primera reunión del Peh con el Presidente. "No hubo discusión ni mención de ninguna iniciativa específica, incluido el proyecto ("Viva la Libertad") y el lanzamiento de tokens", agregó. De todos modos, deja expuesto a Milei dado que explican que el Protocolo KIP "no se dedica a ayudar a las organizaciones a lanzar tokens", algo que había sido el "gancho" para la adhesión a la moneda por parte del mandatario el viernes por la noche.

El 30 de enero último el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis y, para Presidencia, "no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto". Desde la empresa explicaron que en lo conversado se analizó que "proporcionaría la infraestructura tecnológica para su proyecto". "KIP Protocol no tenía conocimiento de esta reunión del 30 de enero de 2025 ni había participado en ella. KIP Protocol ciertamente no contaba con ningún representante presente en esta reunión", señala KIP.



Finalmente, el viernes Milei ompartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, sosteniendo luego que "no era parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda". La empresa aseguró que "el Protocolo KIP no formó parte de ninguna reunión con el Presidente Milei el 30 de enero de 2025". "Novelli informó a Peh el 13 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha sobre el lanzamiento de un proyecto de token que eventualmente se convertiría en el Proyecto", concluye la presentación.

El escrito busca despear a KIP del escándalo: "Kelsier ni siquiera informó a KIP cuando se lanzó el token $Libra. Por lo tanto, es incorrecto describirlo como un "proyecto del Protocolo KIP".