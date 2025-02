Estafa cripto promocionada por Milei: las dos razones por las que la CNV no investigará el caso $LIBRA

Aunque regula el mercado de las criptomonedas en Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) no intervendrá de oficio en el escándalo por la criptomoneda $LIBRA que estalló en la cara de Javier Milei el fin de semana.

La CNV es un organismo autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es el encargado de controlar y supervisar el mercado de capitales en el país. Según indica en su propia página oficial, su "misión" es "proteger a los inversores y promover el desarrollo de un mercado de capitales transparente que contribuya al crecimiento económico y social del país".

Entre sus funciones, se encuentra la regulación del mercado de criptomonedas en el país. Se trata, de hecho, de una dimensión en la que la CNV avanzó durante el propio gobierno de Milei. En ese sentido, en marzo de 2024 el organismo creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en el que debe inscribirse cualquier "persona humana y jurídica que provea en el país servicios relativos a criptoactivos". Al respecto, la dependencia que dirige Roberto Silva aclaró: "Quienes no estén registrados, no podrán operar en el país”.

La CNV agregó que "El registro (de PSAV) comprende a todos quienes utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, direccionando su oferta y/o publicidad a sujetos residentes en la República Argentina, que tengan un cierto volumen de operaciones en el país o que utilicen cualquier tipo de tecnología para recibir localmente fondos de residentes en el mismo".

Es decir, en este caso, dado que Milei publicitó una criptomoneda en sus redes sociales a sus seguidores, la mayoría de los cuales son residentes en Argentina, podría argumentarse que le correspondía estar inscripto en el PSAV. Y si no, estaría cometiendo una irregularidad. Efectivamente, en el registro figuran solamente nueve personas físicas y el Presidente no está entre ellas.

Esto implica que no se trata de un tema de jurisdicción. La empresa que impulsó $LIBRA, KIP Porotocol, tiene sede en Estados Unidos, pero en caso de publicitar un criptoactivo en Argentina debería, aparentemente, estar inscripta en el PSAV.

Por qué la CNV no intervendrá en el caso de Libra

Pese a esto, fuentes del mercado con las que pudo hablar El Destape dan dos motivos -legales y jurídicos- por los cuales, aseguran, a la CNV no le corresponde intervenir en el caso de la criptomoneda $LIBRA.

El primer argumento es que la CNV, a través del PSAV, regula al intercambio (o "exchange") de las criptomonedas y no al activo virtual en sí mismo (la propia criptomoneda). Dado que $LIBRA es operada mediante la infraestructura de la plataforma Solana, la que en todo caso caería bajo la regulación del organismo gubernamental como PSAV es justamente Solana, pero no $LIBRA en sí misma, explicaron las fuentes.

El segundo argumento, complementario del primero, es que $LIBRA sí debería caer bajo jurisdicción de la CNV si fuera un "valor negociable" (es decir, un activo financiero que puede comprarse y venderse en la Bolsa), pero que estrictamente no lo es.

En este sentido, hay diferentes tipos de activos virtuales o criptomonedas. Las stablecoins sí funcionan como si fueran monedas físicas, por lo que están reguladas directamente por el Banco Central, y algunas de ellas sí pueden ser consideradas valores negociables. Por ejemplo, stablecoins como la USDT, atadas al valor del dólar.

En cambio, argumentan en el mercado, $LIBRA es una shitcoin o memecoin, por lo que no tiene detrás un respaldo legal o vinculación a una moneda física que justifique su regulación por parte del gobierno argentino.

Esto implica que la CNV no investigará de oficio lo ocurrido con $LIBRA. Lo que no se descarta es la posibilidad de que intervenga a pedido de la Justicia. En ese caso, señalan las fuentes, en verdad no se conocerá públicamente, ya que la normativa de la CNV determina que mantiene sus investigaciones de manera secreta.