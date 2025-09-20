Milei avisó en Cordoba que no dará marcha atrás y vive su peor momento

El presidente Javier Milei participó en Córdoba del acto lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre, y volvió a insistir en que no cambiará nada de su gobierno, pese a las denuncias de corrupción, la fuerte subida del dólar y las internas en las que le reclaman que aparte a Martín y Eduardo "Lule" Menem. Tras una nueva semana de contundentes derrotas legislativas en las que rechazaron varios de sus vetos y se realizó una nueva marcha masiva por la educación pública, Milei encabezó un acto poco concurrido en una provincia en la que en el ballotage que lo llevó a la presidencia había registrado casi el 75% de los votos y demostró que no atraviesa un buen momento.