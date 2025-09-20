El presidente Javier Milei participó en Córdoba del acto lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre, y volvió a insistir en que no cambiará nada de su gobierno, pese a las denuncias de corrupción, la fuerte subida del dólar y las internas en las que le reclaman que aparte a Martín y Eduardo "Lule" Menem. Tras una nueva semana de contundentes derrotas legislativas en las que rechazaron varios de sus vetos y se realizó una nueva marcha masiva por la educación pública, Milei encabezó un acto poco concurrido en una provincia en la que en el ballotage que lo llevó a la presidencia había registrado casi el 75% de los votos y demostró que no atraviesa un buen momento.
Milei avisó en Cordoba que no dará marcha atrás y vive su peor momento
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre e insistió en que no cambiará nada. El Presidente estuvo acompañado en el escenario por su hermana Karina Milei y Manuel Adorni.
Hace 1 hora
Milei reconoció que "se está trabajando" para recibir un préstamo de EEUU
Tras una semana de venta de reservas para tratar de sostener la divisa estadounidense, el Presidente afirmó que están "avanzados" en obtener más fondos de la administración de Donald Trump.
En medio de días en los que el gobierno nacional atraviesa una severa crisis cambiaria y política, y con tres días consecutivos de venta de reservas para sostener un dólar que ya superó la banda prevista, el presidente Javier Milei reconoció que en su gestión están "trabajando" para que la Argentina reciba un préstamo del Tesoro de Estados Unidos.
Hace 1 hora
Milei se comparó con Fernando de la Rúa en medio del derrumbe de la economía
Mientras daba un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en paralelo a la crisis económica que sufre el país, Milei se defendió y no tuvo la mejor idea que recordar el 2001.
El presidente Javier Milei se comparó con el exmandatario Fernando de la Rúa en medio del derrumbe de la economía, la suba del dólar, la disparada del riesgo país y el hundimiento de los bonos. Tal como hizo el gobierno de la alianza a principios de siglo, el anarco libertario pretende instalar que la catástrofe del programa económico es culpa de la oposición.
Hace 2 horas
Milei ata su futuro a las elecciones, el Gobierno ve un 35-30 y Lule Menem sigue en pie
El Presidente se pone la campaña al hombro y corre el riesgo otra vez como en la provincia de Buenos Aires. En Casa Rosada hay dudas sobre usar a los comicios como un "matar o morir" y piden hablar de futuro.
Javier Milei está acelerando a fondo. Acaba de tirar una moneda al aire. Es cara o ceca. Y pone a las elecciones como plebiscito para su futuro. Ata su presidencia al resultado del 26 de octubre. El hecho generó dudas y cuestionamientos en una parte de la Casa Rosada. Pero el "León" pone sexta. Si choca, choca. ¿O ya chocó?
Hace 2 horas
Milei dijo que los audios de las coimas fueron hechos con IA y culpó a Rial por la crisis
Al cierre de la semana en la que el Gobierno quemó dólares de las reservas, el Presidente encabezó un acto de campaña de La Libertad Avanza con escasa presencia.
En el marco de la campaña para las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba con escasa presencia. Aprovechó para polarizar con el kirchnerismo y aseguró que los audios de las presuntas coimas fueron hechos con inteligencia artificial. El jefe de Estado volvió a hablar de su perro muerto y responsabilizó, sin nombrarlo, al periodista Jorge Rial por la suba del dólar.
Hace 2 horas
Milei, Pettovello y Lule Menem quedaron en la mira en la causa de las coimas
Se levantó el secreto de sumario y hay más detalles que complican a los hermanos Milei en el escándalo de las coimas. El celular borrado de Spagnuolo, demandas por encubrimiento y quién pidió la entrevista con Fantino.
En su visita a Córdoba para dar el puntapie inicial de la campaña para octubre y en medio del descalabro financiero que lo hizo rifar más de 1.000 millones de dólares en 3 días, el presidente Javier Milei fue consultado por la causa judicial iniciada a partir de la filtración de unos audios donde su íntimo amigo Diego Spagnuolo habla de un entramado de coimas que van directo a Karina Milei. “Yo estoy tranquilo”, dijo el presidente, y agregó: “Nosotros somos un gobierno de gente honesta y hacemos las cosas honestamente, y estamos por vocación de servicio. Acá nadie vino por el oro, acá estamos todos por el bronce”. Con lo que empezó a aparecer tras el levantamiento del secreto de sumario es evidente que, como en los otros temas, el presidente actúa.