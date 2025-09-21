La horrorosa banalización de los "vuelos de la muerte" de dos militantes mileistas

Dos participantes de un stream militante de Javier Milei hicieron una nueva banalización de la última dictadura cívico militar y los "vuelos de la muerte". En tono amenazante, advirtieron a los "kukas", que según ellos planean un "golpe de Estado", que "la última vez que lo hicieron" terminaron "en el fondo del Río de la Plata.

En el programa FDC, que se emite por el streaming mileista Ánima, el abogado e influencer Alejandro Sarubbi Benítez, conocido en Twitter como GordoLeyes, comenzó arengando a la militancia propia de cara a las elecciones legislativas.

"Obviamente ha triunfado la necesidad de sacar este país adelante. Después de octubre, vemos. Lo más importante es que hoy tenemos un enemigo claro, los hijos de mil putas de los kukas, que están totalmente convencido de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan", opinó.

Luego, en tono amenazante, lanzó: "Igual yo no se los aconsejo, porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó..."

La frase fue terminada por Alfredo "Rino" Gammariello: "Terminaron buscando los familiares en el Río de la Plata...". Sarubbi Álvarez, retomó: "40 años... todavía no los encontraron... no hay que hacerse el pícaro"

Sarubbi Benítez forma parte de la troupe de trolls mileistas, que reportan al asesor presidencial Santiago Caputo. También es asiduo al streaming oficialista Carajo. Gammariello fue custodio de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También fue candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El usuario de Twitter Javier Smaldone afirmó que era "apoderado" del partido en la capital nacional.

Los denominados "vuelos de la muerte" fueron una de las formas de asesinato utilizadas durante la última dictadura cívico militar. Los represores cargaban en aviones a secuestrados, anestesiados por médicos colaboracionistas, y los arrojaban al río.

Milei dejó mal parado al Gordo Dan: "No me pregunten a mí"

En una entrevista con el diario La Voz este viernes, antes del acto de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, el presidente Javier Milei se refirió al cruce en X entre el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el senador Luis Juez, en el que el influencer agredió a Juez por su hija con discapacidad. Milei afirmó que él "no tiene por qué hacerse cargo de lo que dicen sus seguidores" porque sería "una falacia".

"Si usted me quiere decir a mí, venga y me dice por las cosas que yo dije. Y si usted quiere saber lo que opina uno de mis seguidores, le pregunta a uno de mis seguidores. Es muy simple", concluyó su respuesta ante el periodista del medio cordobés.