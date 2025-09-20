Cristina Kirchner apuntó contra Milei por la crisis económica: "¡Qué olor a default!"

Al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó nuevamente contra Javier Milei y lo acusó de estar profundizando la crisis económica en el país. "Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", le dirigió al mandatario y su ministro de Economía, Luis Caputo y los acusó de estar "financiando la fuga a dólar barato". En este contexto de falta de reservas y creciente inestabilidad financiera, la dirigenta peronista alertó: "¡Qué olor a default!".

"¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… 'Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda' que acá la única banda es 'LA BANDA DEL CARRY TRADE' del TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡Y ahora con vos, Milei!", lanzó en su cuenta de X (ex Twitter). Y pidió que dejen de "tomarle el pelo" a los argentinos asegurando que están "defendiendo al peso".

En esa línea, tras mostrar indignación por el nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca el mileísmo, CFK alertó que "vamos a volar por los aires" y remarcó que "cada vez está más claro por qué estoy presa; fuimos Néstor y quien suscribe -después de Perón-, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamos al FMI sino que en 2005 pagamos TODOS LOS DÓLARES que gobiernos anteriores habían pedido, endeudando al país". Mientras que, al mismo tiempo, sostuvo que en 2005 y 2012 le devolvieron a los ahorristas los dólares robados en el 2001.

"En lo que va del Siglo XXI, Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces ¡y en tan sólo siete años! Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?", se preguntó apuntando contra funcionarios de la ahora gestión libertaria. Y también cargó contra la Justicia: "Mientras tanto, en San José 1111, se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!".

Sobre el cierre del mensaje, Cristina apuntó contra Milei por sus dichos en Córdoba. "Che Milei, ¿es cierto que ayer dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado? son 'audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaaaale. Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% a los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional", lanzó. “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa… ¿No lo escuchaste?”, sentenció.