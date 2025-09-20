Javier Milei lanzó la campaña para octubre en Córdoba y no fue nadie: hasta la policía lo dejó en offside

El presidente Javier Milei encabezó este viernes 19 el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Córdoba, donde habló frente a pocas decenas de personas en pos de intentar recuperar el 74% de apoyo que cosechó en esa provincia en la elección del 2023. Frente a la escasa gente que fue, el mandatario presentó a su desconocido candidato y atacó verbalmente, una vez más, al kirchnerismo "destructor". La policía cordobesa lo dejó en evidencia y le jugó una mala pasada al difundir imágenes aéreas donde se ve el escenario y un puñado de personas alrededor, minutos antes de que el mandatario tomara la palabra, exponiendo la casi nula concurrencia a la actividad oficialista.

El posteo en la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la policía de la capital provincial se publicó con el objetivo de difundir las zonas "no sugeridas para transitar" a partir de las dos movilizaciones que tuvo la ciudad: el apoyo a Javier Milei y el repudio al presidente organizado por agrupaciones de izquierda, las cuales tuvieron roces entre sí ante el enfrentamiento entre militantes trotskistas y libertarios.

No fue ni el 3%: la foto que difundió la policía cordobesa

En el tuit publicado ayer, la policía de Córdoba mostró dos imágenes: la primera con el escenario rodeado de gente y luces violetas de Javier Milei; la segunda con los manifestantes de izquierda reunidos para repudiar los actos del presidente, que aparte de lanzar su campaña participó de un acto con empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Las reacciones de la gente en X por la poca gente que fue al acto de Javier Milei

Ante la publicación de la policía cordobesa, los comentarios y memes de la gente no se hicieron esperar. A continuación, algunos de los que fueron los mejores.

Milei dejó mal parado al Gordo Dan en una entrevista: "No me pregunten a mí"

En una entrevista con el diario La Voz este viernes, antes del acto de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, el presidente Javier Milei se refirió al cruce en X entre el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el senador Luis Juez, en el que el influencer agredió a Juez por su hija con discapacidad. Milei afirmó que él "no tiene por qué hacerse cargo de lo que dicen sus seguidores" porque sería "una falacia".

"Si usted me quiere decir a mí, venga y me dice por las cosas que yo dije. Y si usted quiere saber lo que opina uno de mis seguidores, le pregunta a uno de mis seguidores. Es muy simple", concluyó su respuesta ante el periodista del medio cordobés.