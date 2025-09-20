En medio de uno de los peores momentos de su gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el rechazo de sus vetos en el Congreso y en plena turbulencia por una fuerte crisis cambiaria, el presidente Javier Milei fue a Córdoba para intentar continuar con su campaña rumbo a los comicios del próximo 26 de octubre. Sin embargo, hubo cordobeses que le recordaron, con irónica creatividad, el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que está involucrada su hermana, Karina Milei y el ex titular, Diego Spagnuolo.

Mientras el mandatario nacional y su comitiva llegaba a la capital cordobesa para participar de una actividad en la Bolsa de Comercio local, algunos comerciantes lo recibían con el lanzamiento de una promoción que hacía alusión al caso de los sobornos. En redes sociales, se viralizaron carteles con supuestos descuentos del 3% en sus precios de productos bajo el lema "Promo Anti Coima". "Válido solo por hoy mientras la coimera de Karina está en Córdoba", en referencia a la hermana del Presidente.

Estas burlas forman parte de las ironías generadas a partir del escándalo por los audios del extitular de la ANDIS, con los que salieron a la luz los presuntos sobornos que incluirían un pedido de 3% para la Casa Rosada, y más concretamente, para Karina Milei. Estos dichos de Spagnuolo, incluso, fueron ratificados recientemente ante la Justicia por el asesor de Milei en temas de comunicación y copropietario de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo.

Las irónicas promociones de los comerciantes

Qué dijo Milei del 3% durante el acto

Sin embargo, para el Presidente, la filtración de estas conversaciones -que derivaron en una causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello y lleva adelante el fiscal Franco Picardi- se trata de "chimentos" y deslizó que son falsos y fueron creados con "inteligencia artificial". "Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella (Cristina Kirchner) tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad", dijo Milei durante su discurso en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.

Acto seguido, el libertario mencionó por primera vez el "3%" de los audios de las coimas con el que se la vincula a su hermana. "Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”, lanzó.

En una entrevista que dio al medio La Voz del Interior, el mandatario también se refirió al caso, mientras la Justicia levanta el secreto de sumario y se conocen más detalles de la causa. "Yo estoy tranquilo. Nosotros somos un gobierno de gente honesta y hacemos las cosas honestamente, y estamos por vocación de servicio. Acá nadie vino por el oro, acá estamos todos por el bronce”, planteó Milei.