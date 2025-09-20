Tras la turbulencia de la crisis cambiaria desatada en los últimos días, el presidente Javier Milei advirtió que la disparada del dólar "podría ir a precios" e "impactar sobre el nivel de actividad" de la economía. También desacreditó como "chimento de peluquería" el contenido de los audios que derivaron en una investigación en la que está implicada su hermana Karina Milei y descartó haber tenido conocimiento del esquema de corrupción que se le atribuye a la también Secretaria de la Presidencia, a pesar de las recientes declaraciones del exasesor Fernando Cerimedo.

"Se volatilizó la demanda de dinero, o sea, hay que ver si esa volatilización de la demanda de dinero tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada, a lo que se tiene que hacer con las transacciones. Entonces, en ese caso, podría ir a precios y podría además impactar sobre el nivel de actividad", dijo Milei en diálogo con Radio Mitre.

Luego, al ser nuevamente consultado por el impacto en el precio de los productos, respondió: "Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios".

En medio de uno de los peores momentos de su gobierno, tras la derrota electoral en Buenos aires, el revés a sus vetos en el Congreso y la posterior caída de bonos, acciones y disparada del riesgo país y el dólar, el Presidente reconoció que el contexto es "duro" y pidió "no aflojar", parte de su nuevo slogan de campaña. "Sabemos que la cosa está dura, pero no hay que aflojar. Estamos a mitad de camino, no hay que entregarse. Hacemos un esfuerzo enorme", planteó

Noticia en desarrollo...

