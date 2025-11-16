Milei afianza pacto con Trump mientras Santilli cierra ronda con gobernadores

En una semana marcada por definiciones políticas y económicas, el acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump se consolida como eje central de la agenda oficialista. El entendimiento bilateral cumple con las condiciones exigidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y refleja la lógica proteccionista del trumpismo, generando tensiones internas y expectativas en torno al impacto en la industria y el comercio. Al mismo tiempo, Diego Santilli, flamante ministro del Interior, culminó su primera ronda de reuniones con los gobernadores. El funcionario presentó los proyectos que Milei pretende aprobar en el Congreso: presupuesto, reforma fiscal, modernización laboral y nuevo código penal. La estrategia apunta a garantizar respaldo político para las reformas de “segunda generación”, mientras se afianza el vínculo con las provincias. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.