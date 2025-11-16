En una semana marcada por definiciones políticas y económicas, el acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump se consolida como eje central de la agenda oficialista. El entendimiento bilateral cumple con las condiciones exigidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y refleja la lógica proteccionista del trumpismo, generando tensiones internas y expectativas en torno al impacto en la industria y el comercio. Al mismo tiempo, Diego Santilli, flamante ministro del Interior, culminó su primera ronda de reuniones con los gobernadores. El funcionario presentó los proyectos que Milei pretende aprobar en el Congreso: presupuesto, reforma fiscal, modernización laboral y nuevo código penal. La estrategia apunta a garantizar respaldo político para las reformas de “segunda generación”, mientras se afianza el vínculo con las provincias. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei afianza pacto con Trump mientras Santilli cierra ronda con gobernadores
A días del acuerdo con EEUU, Milei promociona al país en un video en inglés hecho por IA
Muchas de las imágenes están hechas con inteligencia artificial, al igual que los videos que comparte Milei en sus redes sociales y muestra a opositores como zombies infectados con un virus llamado "Ku-K 12" o en un país apodado "Mandrilandia".
Mientras el presidente Javier Milei evalúa ir por décimo cuarta vez a Estados Unidos para acordar la entrega de recursos naturales, el Gobierno difundió un video promocional en inglés y con imágenes hechas con inteligencia artificial para mostrar la riqueza ambiental y cultural de Argentina. El spot repite 15 veces la palabra "libertad" y fue compartido por distintos funcionarios de Casa Rosada.
Santilli se reunió con Figueroa en Neuquén: "Agendas comunes"
El ministro del Interior viajó a Neuquén para reunirse con el gobernador, de quien pretende el apoyo de sus legisladores para aprobar el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.
Según reveló la agencia Noticias Argentinas, Javier Milei evalúa viajar nuevamente a Estados Unidos antes de que termine el 2025 para avanzar en la firma del acuerdo con Donald Trump que anunció el gobierno norteamericano en los últimos días. En caso de realizarse, sería el viaje 15 del Presidente argentino a los Estados Unidos.
Santilli ejemplificó la reforma laboral de Milei con un caso de flexibilización
Se trata de la modificación a un convenio colectivo de trabajo que anunció Mauricio Macri en 2017 con bombos y platillos. Solo se pudo aplicar a un rubro de la economía por lo regresivo que era en materia de derechos adquiridos.
Mientras viaja por provincias para negociar apoyos de gobernadores a la reforma laboral de Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli dio detalles de la iniciativa y puso como ejemplo una adenda al convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Vaca Muerta. "Ese es el camino", lanzó. Se trata de una modificación celebrada en 2017 por Mauricio Macri, con la que se redujeron beneficios de los trabajadores a cambio de reducir costos de empresas e inversores.
Milei, Bullrich y el “acuerdo” que cede datos argentinos al sistema de vigilancia global
La disputa por el control del Renaper esconde algo más que una interna de poder: pactos secretos con Estados Unidos y empresas como Palantir abren la puerta a la entrega masiva de información personal de los argentinos. El caso Álvarez Agis: cómo opera la internacional de la información digital que opera la extrema derecha para hacer negocios, perseguir opositores y manipular a la opinión pública.
La disputa entre Diego Santilli y Patricia Bullrich por el control del Registro Nacional de las Personas (Renaper) es más que un nuevo capítulo en la nutrida saga de internas palaciegas que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Detrás del forcejeo por un organismo que aparece como dependencia burocrática se despliega una trama de intereses que vincula al Estado argentino con una de las corporaciones de vigilancia más poderosas del planeta, la manipulación de la opinión pública y el extractivismo colonial que Estados Unidos presentó como nuevo pacto comercial con la Argentina.