Milei podría viajar a Estados Unidos para firmar el acuerdo comercial

Javier Milei podría viajar otra vez a Estados Unidos, según le revelaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas tras el anuncio del acuerdo comercial y estratégico con el gobierno de Donald Trump. En esta ocasión, el viaje sería para firmar este acuerdo con la administración estadounidense.

Este viaje se sumaría a las gestiones que vienen realizando equipos técnicos tanto argentinos como norteamericanos para definir los puntos centrales del entendimiento. El mismo incluye mayor flujo de comercio bilateral y aranceles, entre otras cuestiones.

La idea de la Casa Rosada, según informa NA, es cerrar el acuerdo antes de que termine el 2025 y por eso viajaría Milei. En caso de que el Presidente vaya a Estados Unidos nuevamente, se trataría de su viaje número 15 al país norteamericano.