Milei podría viajar a Estados Unidos para firmar el acuerdo comercial

Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Milei evalúa viajar a Estados Unidos otra vez
Javier Milei podría viajar otra vez a Estados Unidos, según le revelaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas tras el anuncio del acuerdo comercial y estratégico con el gobierno de Donald Trump. En esta ocasión, el viaje sería para firmar este acuerdo con la administración estadounidense.
Este viaje se sumaría a las gestiones que vienen realizando equipos técnicos tanto argentinos como norteamericanos para definir los puntos centrales del entendimiento. El mismo incluye mayor flujo de comercio bilateral y aranceles, entre otras cuestiones.
La idea de la Casa Rosada, según informa NA, es cerrar el acuerdo antes de que termine el 2025 y por eso viajaría Milei. En caso de que el Presidente vaya a Estados Unidos nuevamente, se trataría de su viaje número 15 al país norteamericano.
Hace 1 hora
Milei necesita que todavía suban entre 7% y 12% los bonos para poder colocar nueva deuda
Tienen todavía un mes para lograr refinanciar el vencimiento de enero. Los bonos encontraron resistencia a mantener el rally alcista por la falta de compra de reservas internacionales. La advertencia del FMI y de Pimco. EEUU sigue imponiendo condiciones para mantener el salvataje.
El BCRA solo tiene dólares prestados
El gobierno de Javier Milei necesita todavía que los bonos de la deuda pública, los Bonos Globales de legislación extranjera y los Bonares de legislación local, suban de precio entre 7% y 12% en el transcurso de las próximas cuatro semanas para intentar salir al mercado con una nueva emisión de deuda que permita recolectar los más de 4.000 millones de dólares que tiene que pagar el 9 de enero del próximo año.
Hace 1 hora
El FMI exige al Gobierno de Milei la eliminación del monotributo
La decisión de eliminar el Monotributo para que esos contribuyentes pasen al régimen de autónomos es una exigencia del FMI.
La propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, de eliminar el Monotributo para que esos contribuyentes pasen al régimen de autónomos no es una idea propia sino una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es, en rigor, una imposición del FMI, según consta en documentos internos del organismo.
Hace 2 horas
En TN confirmaron el verdadero acuerdo entre Milei y Estados Unidos
Una especialista en comercio exterior analizó el marco del acuerdo anunciado con Estados Unidos y advirtió quién obtiene mayores ventajas, según lo que se conoció hasta ahora.
Se supo la verdad del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos.
En Solo una vuelta más (TN), Diego Sehinkman entrevistó a Yamila Lojo, experta en comercio exterior y finanzas, para entender el alcance real del marco de acuerdo comercial que el Gobierno anunció con Estados Unidos. La economista fue cauta, pero dejó planteado un punto central: por ahora, la balanza parece inclinarse claramente hacia el lado norteamericano.
Hace 2 horas
El modelo Milei, sin dólares propios: récord de fuga y más deuda para sostener la rueda
La formación de activos externos alcanzó en septiembre los USD 6.577 millones y ya suma casi USD 24.000 millones en 2025, superando los desembolsos del Fondo. Con menos divisas de la economía real y un déficit sostenido en servicios, el modelo libertario se sostiene con endeudamiento y pérdida de reservas.
Mientras el Gobierno nacional celebra cierta calma en los mercados, los datos muestran otra cara: la formación de activos externos -la medición de la salida de divisas del sistema- marcó en septiembre un récord histórico de USD 6.577 millones y ya suma casi USD 24.000 millones en el año, más que todo lo aportado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mismo período, el saldo de servicios promedió un rojo de USD 888 millones mensuales.