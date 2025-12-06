Ajuste educativo: en 21 provincias los salarios docentes son más bajos que hace una década

Con salarios que retrocedieron a niveles de hace diez años en 21 provincias, presupuestos provinciales que no acompañan la inflación y la eliminación de pilares de financiamiento como el FONID, la educación pública atraviesa su ajuste más profundo en décadas. El deterioro no es solo salarial sino también territorial: en 19 jurisdicciones, la inversión educativa está por debajo de 2014.

Las medidas del gobierno de Javier Milei -quita del incentivo docente, disolución de la paritaria nacional, la declaración de la educación como servicio esencial y las restricciones al derecho a huelga- reconfiguraron las reglas del sector y trasladaron el peso del ajuste directamente al bolsillo docente y a los presupuestos provinciales. El resultado: más maestras y profesores por debajo de la línea de pobreza, más provincias incapaces de sostener programas básicos, más brechas entre regiones.

En este contexto, la universidad también continúa en conflicto. Esta misma semana se desarrollaron jornadas de paro para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento salarial urgente. El reclamo coincide con la discusión del nuevo Presupuesto nacional, que propone destinar solo 0,75% del PBI a Educación, un número que retrocede a niveles previos a 2010 y que se ubica muy lejos de la meta del 6% establecida por ley.

Salarios: la variable de ajuste

En Argentina, los docentes enfrentan salarios que en la mayoría de las provincias no alcanzan para cubrir lo básico. Esto ocurre en un marco donde la administración libertaria adoptó una serie de medidas que impactaron directamente en la educación, agravando problemas estructurales y/o empeorando las condiciones de vida de sus trabajadores.

En concreto, los salarios docentes son actualmente más bajos que hace 10 años en 21 provincias del país. A su vez, si bien contra 2024 se observa una recuperación parcial -explicada por la baja base de comparación por la recesión de ese año- dichas jurisdicciones aún presentan niveles inferiores a los de 2023.

Lo anterior se desprende de analizar la evolución del promedio anual del salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad, a precios constantes (considerando el impacto de la inflación). En ese sentido, desde una mirada de largo plazo, “los salarios de 2025 son más bajos que los del 2014 en todas las provincias del país, con excepción de Chaco, Santiago del Estero y Río Negro”, según un informe realizado por los investigadores Osvaldo Giordano (IERAL), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

Si se pone la lupa por regiones destacaron que en Cuyo existió una recuperación de los salarios docentes únicamente en San Juan durante este año. Por su lado en San Luis, que históricamente registró los salarios más altos de la región, sufrieron una fuerte caída, mientras que Mendoza mantiene niveles estables, pero sin recuperar el poder adquisitivo perdido. “En comparación con 2014, todas las provincias de la región presentan salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año”, detalló el informe al que accedió este medio.

En el Noreste Argentino (NEA), todas las provincias, excepto Corrientes, arrojaron aumentos en 2025 respecto del año anterior, en tanto que Misiones continuó entre las jurisdicciones con los salarios más bajos del país. En relación a 2014, Chaco es la única provincia que tuvo un aumento real del salario. En la región Noroeste (NOA), se observa que los salarios docentes cayeron este año en Salta, Catamarca y Tucumán y todas las provincias de la región se mantienen por debajo de los niveles de 2023 en términos reales. En relación a 2014, la totalidad, excepto Santiago del Estero, se encuentran en niveles salariales inferiores.



Por su parte, en la Región Pampeana, los salarios docentes mostraron una recuperación en Córdoba y Entre Ríos, aunque todas las provincias continúan con salarios por debajo de los niveles de 2023. En comparación con 2014, el conjunto de jurisdicciones presentó salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año.

Finalmente, en la Región Patagónica, se destacó que los salarios de este año en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se ubicaron entre los más altos del país. No obstante, aún se mantienen por debajo de los valores de 2023 en términos reales. En comparación con 2014, todas las provincias de la región, excepto Río Negro, presentan niveles salariales inferiores a los de ese año.

Un aspecto no menor tiene que ver con que la caída del gasto provincial en la función Educación y Cultura está vinculada con la necesidad de compensar con recursos propios la eliminación por parte del gobierno libertario del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que era financiado por Nación y representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto docente. Además, la situación se agravó con la declaración de la educación como servicio esencial y los cambios respecto a la Paritaria (Decreto 341/2025), que buscaron limitar derechos laborales como el derecho a huelga y descentralizaron las negociaciones salariales, exacerbando las diferencias entre provincias.

Aun así, en algunas jurisdicciones el gasto total en educación cae más que los salarios, poniendo en evidencia un ajuste adicional en otros rubros como salarios de personal por fuera de la docencia, infraestructura, materiales o programas complementarios.

Radiografía del ajuste presupuestario

En la mayoría de las jurisdicciones cayó el gasto estatal de forma generalizada. Según el documento de “Argentinos por la Educación”, entre 2014 y 2024, la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total se contrajo en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación.

En el detalle por regiones del país, los especialistas señalaron que en Cuyo, todas las provincias presentan una caída del gasto (aunque San Luis mantuvo a lo largo de toda la década tasas de crecimiento mayores al resto de las provincias), en el NEA todas las jurisdicciones, excepto Chaco, registraron una caída. Por su parte, el NOA mostró una disminución del gasto generalizada, con excepción de Santiago del Estero. En la región Pampeana, también se observaron mermas en todos los casos. Por su parte, en la Región Patagónica, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego anotaron caídas en 2024 frente al año previo, mientras que Neuquén es la única que presentó un incremento en el mismo período.

El documento advirtió, en este sentido, sobre “la falta de información pública transparente y estandarizada que permita las comparaciones entre provincias”, y señaló que para 2025 “no se cuenta con datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función, lo que impide monitorear con precisión la evolución del gasto educativo en todas las provincias”.

Hoja de ruta 2026: más recortes

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que envió el Ejecutivo al Congreso se prevé destinar menos del 1% del PBI a educación (de aprobarse, sería el tercer año consecutivo por debajo de ese porcentaje).

Según el texto oficial, el Estado nacional invertirá en 2026 apenas el 0,75% del PBI, es decir, la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). El ajuste se enmarca en un programa económico que consolida la reducción del gasto público como política de Estado. De hecho, el Presupuesto proyecta para el próximo año un nivel de gasto real 57% inferior al de 2023.

Sobre ello, un informe privado advirtió que el Presupuesto 2026 debería tener un aumento global de 940% en todas sus partidas para mantener un mismo nivel de asignación presupuestaria real respecto de 2023. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Éforo, “la inflación acumulada en los años 2023, 2024 y 2025 rondará el 940% por lo que ese debería ser el nivel de incremento de las partidas en el inicio de 2026 si se quisiera mantener el nivel real del gasto público”. Por el contrario, las partidas presentan una mejora nominal del 411% (529 puntos porcentuales menos de los necesarios para estar en un nivel similar a los valores presupuestados de 2023). Si bien según las proyecciones oficiales plantean que en 2026 se esperaría una recuperación del 8,0% en Educación, esta recomposición depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el Ejecutivo nacional para el diseño del proyecto. Puntualmente se plantea una inflación del 10,1% para el año que comienza que resulta, cuando menos, dudosa si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor que mide Indec viene arrojando variaciones en torno al 2% mensual.

La evolución de estos años evidenció que el pico máximo fue en 2015, cuando alcanzó el 1,59%. En los años siguientes se registró una caída, alcanzando 1,09% en 2019 con un leve repunte hacia 2020. A partir de ese año la inversión mostró una recuperación paulatina hasta llegar a 1,41% en 2023, seguido nuevamente de una caída en 2024 (0,86%). “Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026 anticipan una profundización de esta tendencia, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”, alertó un informe elaborado por el economista Javier Curcio (IIEP - UBA CONICET).

Por último, la Ley de Educación Nacional (LEN), sancionada en 2006, establece en su artículo 9 que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, “transcurridas casi dos décadas, la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015, acumulando entre 2006 y 2020 una deuda equivalente al 5% del PIB de 2020”. Esto se agravaría en la actualidad ya que el proyecto del oficialismo buscaderogar expresamente ese artículo 9, eliminando la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación.

Así las cosas, este escenario deja en evidencia que, mientras el Gobierno proyecta otro año de recortes, el sistema educativo argentino enfrenta una crisis cuya profundidad todavía no encuentra freno.