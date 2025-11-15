A días del acuerdo con EEUU, Milei promociona al país en un video en inglés hecho por IA

Mientras el presidente Javier Milei evalúa ir por décimo cuarta vez a Estados Unidos para acordar la entrega de recursos naturales, el Gobierno difundió un video promocional en inglés y con imágenes hechas con inteligencia artificial para mostrar la riqueza ambiental y cultural de Argentina. El spot repite 15 veces la palabra "libertad" y fue compartido por distintos funcionarios de Casa Rosada.

"Esto es Argentina, y esto también es Argentina, y esto y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo", dice una extrovertida voz en off en inglés, mientras se suceden imágenes de todas partes del país. Con escenas panorámicas del Monte Fitz Roy, las Cataratas del Iguazú, el Tren de las Nubes, el Hornocal, Teatro Colón, el Cabildo o las canchas de River y Boca, el spot de un minuto y medio mezcla estos icónicos puntos para vender el país al turismo.

"La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, aquí o aquí", dice la voz alternando escenas en el medio de la montaña o en pleno evento musical. A lo largo de todo el video, se menciona en 15 oportunidades la palabra "libertad", tan referenciada en el partido de Milei. “Hace más de 200 años, pusimos esa palabra en nuestro himno, no una, sino tres veces: libertad, libertad, libertad”, se indica. Sin embargo, casi todas las imágenes están recreadas con inteligencia artificial.

Hecho con IA

Luego de promocionar los paisajes naturales y culturales de la Argentina, y antes del cierre en el que se muestra la marca “Visit Argentina”, aparece un cartel en letras blancas con una extraña aclaración. Al igual que otros polémicos videos compartidos por Milei -como en el que se acusaba a un virus llamado "Ku-K 12" de haber dejado al país en un estado apocalíptico- el Gobierno advierte que este spot turístico también está producido "total o parcialmente" con inteligencia artificial.

“Algunas de las imágenes y videos contenidos en el presente material audiovisual han sido producidos total o parcialmente mediante inteligencia artificial generativa, con el único fin de ilustrar conceptos y enriquecer la propuesta comunicacional”, se expresa al concluir el spot.

En redes sociales, la cuenta turística oficial promociona el video con el título "Argentina te da la única libertad que importa: la tuya". También agrega el siguiente párrafo como descripción: “Desde el fin del mundo en Ushuaia hasta el corazón andino de La Quiaca, cada kilómetro de esta tierra es una invitación abierta. No te prometemos un viaje, te entregamos un mapa de infinitas posibilidades para que elijas tu propia aventura”.