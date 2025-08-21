El presidente Javier Milei cerrará hoy a las 12 el tradicional Council of the Americas, encuentro que reúne a grandes empresarios y del que participarán varios miembros del Gabinete.

El encuentro se desarrollara en el Hotel Alvear del barrio de Recoleta con la presencia de la presidenta y CEO de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

El mismo se iniciará a las 8:45 y las palabras de apertura estarán a cargo de Grinman, Segal y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego disertará el ministro de Economía, Luis Caputo, y a continuación el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Luego, disertarán otros dos ministros de la gestión de Milei, primero la ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich y, a continuación, su par de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.