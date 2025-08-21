Designaron a Alejandro Vilches como nuevo interventor de la Agencia de Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei designó este jueves a Alejandro Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud, como el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego que Diego Spagnuolo fuera corrido del cargo por el escándalo de audios filtrados que lo comprometen en presuntos hechos de corrupción y a otros funcionarios.

"Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad", anunció en redes sociales el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, quien continuó: "El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria".

Según informó el vocero de la Presidencia, la "primera misión" de Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad será "realizar una profunda auditoría en el área".

"Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", agregó Adorni.

Francos, tras salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó "poner las manos en el fuego" por Diego Spagnuolo, luego del escándalo. "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario, son temas que tiene que tratar la Justicia", apuntó.

Además, en la misma línea, una de las caras principales del gobierno de Javier Milei expresó "creer en la inocencia" de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras conocerse la difusión de los audios que comprometen a nombres importantes de La Libertad Avanza (LLA), vinculados a presuntos hechos de corrupción y que motivaron su salida. "El Presidente tomó la resolución de lo que había que hacer", señaló y luego insistió en que "son temas que tiene que tratar la Justicia".