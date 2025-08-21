Corrieron a Spagnuolo por el escándalo de los audios filtrados

Pasada la medianoche, la Vocería Presidencial anunció la decisión de desplazar a Diego Spagnuolo del cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue justificada como “preventiva”, en un intento de contener el impacto político y judicial del escándalo.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo”, informó la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red social X.

El comunicado confirmó que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Andis y será quien designe en las próximas horas a un interventor “en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos. La filtración disparó una serie de denuncias periodísticas y judiciales que derivaron en la presión sobre el Gobierno para desplazar al funcionario.

Hasta el momento, no se ha determinado la autenticidad de las grabaciones ni se conoce quién fue el responsable de su difusión, pero el escándalo generó una ola de repercusiones políticas y mediáticas.

Noticia en desarrollo