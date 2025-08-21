El rubro aceites aumentó 5,4% en la tercera semana de agosto

En la tercera semana de agosto la inflación de alimentos y bebidas fue de 0,1%, aunque hubo rubros que escalaron hasta más de 5%, según la consultora lcg. En las últimas cuatro semanas la inflación promedio de alimentos y bebidas se ubicó en 1,6% mensual, mientras la medición punta a punta subió a 2,8% mensual, debido principalmente a los incrementos de la primera mitad del mes.

En el mes se acumula una inflación del 3,1%. Las bajas de Carnes (-1,8% semanal) y Lácteos (-0,8%) más que compensaron, por su peso relativo, las alzas en Bebidas y Panificados. Las variaciones de precios mostraron menor dispersión y menores valores extremos respecto a la semana anterior. Los productos sin variación de precios representaron un 70% de la canasta relevada.

Las principales subas de la tercer semana:

Aceites: 5,4%

Comidas para llevar: 1,9%

Bebidas: 1,8%

Verduras: 1,7%

Panificados, cereales y pastas 1,4%

La inflación promedio de la últimas cuatro semanas se aceleró a 1,6% mensual (+0,4 puntos porcentuales entre semanas) y la medición entre las puntas trepó a 2,8% mensual. Bebidas explicó por sí sola un 43% de la inflación mensual. Carnes, Frutas y Lácteos aportaron otro 36%

Qué se espera para agosto

En julio, la inflación minorista fue de 1,9%, mientras se espera una aceleración en agosto por la escalada del dólar durante los últimos días del mes pasado. Un anticipo de lo que se viene lo dio esta semana el INDEC, con los precios mayoristas, que luego se traslada a góndolas.

La inflación mayorista se disparó a casi un 3% en julio, informó este martes el INDEC. El alza de precios en este segmento se vio impulsado por la fuerte escalada registrada en el rubro de importados, una gama de productos que ganan cada vez más mercado por el impulso que genera la apertura comercial generada por el Gobierno.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 2,8% en julio como consecuencia de un incremento del 2,6% en los “productos nacionales” y una suba de 5,7% en los “productos importados”. Dentro de los “productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia negativa en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un alza de 3% en el mismo período. En este caso, se explica por la variación de 2,8% en los “productos nacionales” y la suba de 5,8% en los “Productos importados”.

El nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un alza de 3% en el mismo período, como consecuencia del ascenso de 2,9% en los “productos primarios”, la suba de 3,1% en los “productos manufacturados", y de 1,7% en la energía eléctrica.