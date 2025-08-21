EN VIVO
Congreso

Luego de una sesión difícil en Diputados, el Gobierno tiene un segundo round en el Senado

Sorpresivamente, la Cámara de Senadores convocó a sesión para este jueves a las 11 con el proyecto de financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan en el temario. Será luego de la convocatoria en Diputados, que continuaba avanzada la madrugada, que rechazó el decreto a la emergencia en discapacidad y aprobó el proyecto de los gobernadores para repartir los ATN.

21 de agosto, 2025 | 00.05
Por

Fernando Cibeira

En el Congreo no tiene previsto darle respiro a la Casa Rosada. Luego de un miércoles con una sesión en Diputados que rechazó el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad y aprobó el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN, pero dejó en pie el veto al aumento a las jubilaciones, la Cámara de Senadores convocó sorpresivamente este jueves para tratar el proyecto de financiamiento universitaria y la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambas propuestas tendrían mayoría para convertirse en leyes, que Javier Milei ya anticipó que también vetará. De ocurrir, las sanciones representarán nuevas derrotas políticas para el Ejecutivo de parte de un Congreso que lo tiene a maltraer. 

Superada la medianoche, la Cámara de Diputados continuaba tratando una agenda de temas complicados para el Gobierno. Quedaban en agenda la integración de la comisión del caso $LIBRA, otros dos vetos presidenciales y el proyecto para repartir el impuesto a los Combustibles. Cuando promediaba el debate en la Cámara baja, la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado acordó convocar a sesión para este jueves a las 11. A la presión del interbloque de Unión por la Patria fue acompañada por los integrantes de otros bloques opositores, 

Trending
Historias de vida
Fue secuestrado junto con sus papás en la dictadura, aportó pruebas para los juicios de lesa y ahora llevó a la ciencia a lo más alto con el streaming del Conicet Ariel Borenstein
Las más vistas