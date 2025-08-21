Luego de una sesión difícil en Diputados, el Gobierno tiene un segundo round en el Senado

En el Congreo no tiene previsto darle respiro a la Casa Rosada. Luego de un miércoles con una sesión en Diputados que rechazó el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad y aprobó el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN, pero dejó en pie el veto al aumento a las jubilaciones, la Cámara de Senadores convocó sorpresivamente este jueves para tratar el proyecto de financiamiento universitaria y la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambas propuestas tendrían mayoría para convertirse en leyes, que Javier Milei ya anticipó que también vetará. De ocurrir, las sanciones representarán nuevas derrotas políticas para el Ejecutivo de parte de un Congreso que lo tiene a maltraer.

Superada la medianoche, la Cámara de Diputados continuaba tratando una agenda de temas complicados para el Gobierno. Quedaban en agenda la integración de la comisión del caso $LIBRA, otros dos vetos presidenciales y el proyecto para repartir el impuesto a los Combustibles. Cuando promediaba el debate en la Cámara baja, la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado acordó convocar a sesión para este jueves a las 11. A la presión del interbloque de Unión por la Patria fue acompañada por los integrantes de otros bloques opositores,