Frigerio está cerca de sumar libertarios al frente y polarizar la elección con el peronismo

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional o en otros distritos, en Entre Ríos la posibilidad de un frente que nuclee al PRO, la UCR y La Libertad Avanza parecía estar más cerca. Hace horas, el centenario partido renovó autoridades y un alfil de Rogelio Frigerio quedó a la cabeza, mientras que con el recién salido calendario electoral se pone en marcha la negociación para que Juntos por Entre Ríos amplíe su espectro y habilite la entrada de los dirigentes que responden a Javier Milei. No obstante, una serie de factores internos y externos hacen peligrar la confluencia, en medio del malestar social creciente por una situación económica que sigue como mínimo estancada y el reciente escándalo cripto que involucró a la Casa Rosada. Si bien Milei puede estar con acciones a la baja, aún tiene un piso alto de aceptación en la provincia donde cosechó una buena cantidad de votos en 2023, aunque su cara no estará en la boleta en esta ocasión. A eso se le suma una relación que, pese a que es políticamente correcta entre Provincia y Nación, tuvo sobresaltos y momentos de alta tensión.

Al frente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) quedó Francisco Azcué, el intendente de Concordia. El dirigente es la cara que más muestra el gobernador como ejemplo de lo que pregona para una gestión local. El exfuncionario judicial logró algo que parecía impensado, destronando al peronismo en su bastión luego de 40 años, y ahora tomará las riendas del principal socio y columna vertebral de la alianza que habilitó que el exministro del Interior se hiciera con el Poder Ejecutivo de la provincia.

Si bien, naturalmente, se mantuvo en silencio, Frigerio siguió de cerca lo que pasaba en el centenario partido. Las conversaciones se extendieron hasta el último fin de semana, cuando Azcué encolumnó la tropa de su ciudad, garantizando también una departamental sin internas y una lista provincial donde será secundado por Alicia Oviedo, intendenta de Federal y militante de una corriente que en su momento compitió contra el frigerismo pero que en la actualidad tiene buena sintonía con la Casa Gris.

Así las cosas, el presidente municipal esquivó el primer escollo, que era lograr la lista de unidad. Ahora, se prepara para que un congreso radical ratifique lo que se viene charlando desde 2024: la ampliación de Juntos por Entre Ríos. En la formalidad, eso; por debajo, la posibilidad cierta de que La Libertad Avanza se integre a la alianza y el escenario de tercios se convierta en uno de una elección 100% polarizada entre oficialismo y libertarios contra el peronismo.

En el entorno de Frigerio reina la cautela. El gobernador se ha dedicado en el primer trimestre a mostrar gestión: reactivó obras, hizo cambios en su gabinete y cerró una paritaria anual con los maestros. Esto último no es poco, dado que desactivó -al menos temporalmente- el principal foco de conflicto que le tocó enfrentar en su primer año como gobernador. En contacto con El Destape, un hombre cercano al Poder Ejecutivo dijo que, por el momento, no se hablarán de candidatos. Del lado del PRO suenan dos: Alfredo De Ángeli -que iría por su tercer mandato como senador nacional- y Mauricio Colello, actual secretario General de la Gobernación y hombre de extrema confianza del mandatario. El primero está virtualmente lanzado; el segundo es un incógnita.

Con el conductor del frente jugando al misterio, este portal intentó rastrear voces radicales, libertarias y de socios ocasionales que habiliten pistas en relación a qué sucederá. No todos se animan a hablar y, los que sí lo hacen, miden hasta el límite sus palabras. Un paso en falso podría poner en jaque un acuerdo cuya fecha de vencimiento parece lejos, pero es más cerca de lo que parece: el próximo 7 de agosto. Ese día cierra el plazo para formalizar frentes, mientras que 10 días después deben conocerse los candidatos.

Un dirigente de un espacio aliado a radicales y PRO evitó meterse en la vida interna de esos partidos, pero concluyó que "sería lógico" que aceptaran la ampliación con libertarios en el menú: "Es lo más sensato, al fin y al cabo para qué vamos a ir por separado si la clientela es la misma". En diálogo con este medio, no obstante, aclaró que la determinación pasará pura y exclusivamente por lo que defina Frigerio: "El armador es él. Él conduce el frente y sabemos que hará lo que sea mejor para el futuro del espacio".

Otra fuente, esta vez de la UCR, consideró que la discusión dentro del centenario partido será ardua, pero finalmente se determinará abrir el juego de Juntos, aunque sin nombre ni apellido: "Es una opción que no es nueva, se viene hablando incluso antes del fenómeno Milei. Tenemos que ser generosos si queremos seguir engrosando el espacio y mantener el poder". No obstante, una dirigente que estuvo en la rosca interna de los últimos días aclaró que nadie tiene nada definido: "Si me preguntás a mí, ahora, no sé qué decirte. Está todo muy disperso y por más que se busque disfrazar con buenos modos, hay una relación muy tirante con la Casa Rosada".

Otros eligieron el silencio. Por ejemplo, Leandro Arribalzaga, expresidente del radicalismo en la provincia. En diálogo con El Destape se excusó en su rol de bombero voluntario, en medio de una colecta realizada por brigadistas para afectados por la catástrofe ambiental de Bahía Blanca: "Me parece más importante que la política". El exintendente de Villa Elisa está enrolado en UCR Activa, una corriente interna que amagó hasta lo último con presentar lista en la interna, pero eligió finalmente dar la batalla en algunas departamentales, colocando piezas que puedan hacer fuerza en el congreso del partido y levantar la voz con un mensaje tajante: no a Javier Milei ni La Libertad Avanza.

Por el lado de los libertarios, en tanto, todo parece ser confusión. Luego de un convulsionado proceso interno -que está siendo discutido en la Justicia por impugnaciones posteriores- el diputado provincial Roque Fleitas quedó a cargo de la Presidencia de La Libertad Avanza, con habilitación provisoria de la Justicia Electoral. El partido fue incluso presentado a fines de 2024 por Karina Milei y Martín Menem, en un acto que no estuvo exento de polémica por la prohibición de ingresar a militantes de algunas corrientes internas. En ese contexto, las tribus que militaron la boleta del hoy Presidente de la Nación están cada vez más dispersas: en la Cámara de Diputados tienen cinco bancas, pero en cuatro bloques distintos; en el Concejo Deliberante de Paraná son dos, ya se separaron y uno formó interbloque con el peronismo. El mismo escenario se repite en otros cuerpos deliberativos. Esta semana, Eduardo Prestofilippo, youtuber de ultraderecha -procesado por instar a prender fuego la casa de un exintendente- salió a decir que hay "muchos jóvenes" disconformes con la conducción del espacio libertario en el territorio, que apoyan a Milei pero no tienen referente. Dejó entrever, en ese marco, una posible candidatura, que rompería los votos del sector, mejorando las expectativas del oficialismo provincial.

Con el reloj corriendo, lo que parecía un camino allanado comienza a empantanarse. El proceso de unificación de criterios entre Juntos y LLA atraviesa una crisis, parecida a la que se visualiza en el plano nacional o en distritos donde ya definitivamente se le cerró la puerta a esa posibilidad. En Entre Ríos, por ahora, es todo incógnita. Una fuente radical, en pocas palabras, graficó el contexto que se atraviesa: "Lo que se diga hoy, mañana puede ser noticia vieja".