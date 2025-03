Al cumplirse un mes del escándalo por el lanzamiento de la memecoin $Libra, promocionada por el presidente Javier Milei, la abogada argentina Yanina Nicoletti, la primera asesora de Hayden Davis, rompió el silencio y le aseguró a El Destape, en exclusiva, que su asistido no fue responsable de estafa alguna y que si la hubo, la Justicia debería apuntar "a algunos vivos del entorno" del jefe de Estado. La letrada dijo que el estadounidense impulsor de la cripto fue "amenazado de muerte" y debió mudarse en su país y tomar seguridad privada para su familia.

Tras el escándalo por el tuit promocional de Milei, del 14 de febrero, las miradas se volcaron a Davis, quien había visitado el 30 de enero al Presidente en la Casa Rosada. También cobró protagonismo Nicoletti, como letrada del norteamericano, quien tuvo una breve pero intensa exposición en su cuenta de X (exTwitter) con reclamos al jefe de Estado para que diese explicaciones por el escándalo y al fiscal que instruye la causa, Eduardo Taiano, por seguir en el expediente a pesar de contar con un hijo como funcionario del Gobierno.

Días atrás Davis cambió de abogados en la Argentina y contrató a Marcos Salt (asesor de Germán Garavano cuando fue ministro de Justicia de Mauricio Macri) y Natalia Sergi. Nicoletti siembra sospechas respecto de esa decisión y habla por primera vez con un medio de comunicación argentino.

¿Cómo entra en contacto con Davis?

Un empresario de otro país me llama a mitad del año pasado y me cuenta de un americano que tenía interés en hacer inversiones en Argentina. Emprendimientos importantes. Que era joven pero de su máxima confianza. Vino y primero se contactó conmigo un argentino para decirme que Davis tenía interés en verme y me citaron a un hotel porteño.

¿Qué tipo de asesoría buscaba?

Para hacer inversiones. Quería aseesorarse en temas como sociedades comerciales, la parte impositiva, que alguien pudiera ver los contratos o licitaciones públicas. Consultas que incluso excedían los temas de mi estudio, donde hacemos penal, penal tributario, correccional federal. Dijo que quería manejarse conmigo y que no conocía la Argentina ni tenía a nadie de confianza. Que era una inversión muy, muy importante económicamente hablando.

¿De qué clase de inversión se trataba?

Me pidió ampararse de arranque en el secreto profesional, le hice un chiste de que tenía que pagarme antes. Que era de blockchain, Web3 (tecnología descentralizada orientada a tókenes), de un monto que no puedo revelar. Manejaba una envergadura sideral, no era un chico con un kiosco en una esquina.

¿Cómo se desarrolla el vínculo?

Davis empieza a relacionarse con uno de los miembros de mi estudio que se dedica a la legislación petrolera y me decía que una persona quería invertir en esa materia. Me convocaba para analizar inversiones que le acercaban y buscaba saber cuál era el marco legal. Si Hayden hubiera sido un delincuente no habría contratado a una asesora legal como yo. A Davis empezaron a llegarle propuestas antes de $Libra. Hacia agosto, septiembre del año pasado, todo tipo de ofertas que eran claramente ilegales, por parte de personas que tenían evidentemente respaldo político. Llegué a recibir llamados de empresarios importantes que me decían que iba a perder millones de dólares si le desaconsejaba esos negocios. Le remarqué a Hayden que iba a terminar en Tribunales si se metía ahí.

Yanina Nicoletti, ex abogada de Hayden Davis

¿Cómo llega Hayden a Milei?

No puedo contestar los pormenores por secreto profesional pero fue en el marco de un evento, en uno de los Tech Forum, previo al de Buenos Aires, pero a partir de ahí otros se le acercaron. No fue al único que fueron a ver. Nunca me dijo que había conocido al Presidente pero se entiende que ambos llegaron a relacionarse a partir de ese vínculo.

¿Usted supo antes de la salida de la criptomoneda?

No sabía, si hubiese sabido seguro invertía. De hecho invertí en otras que lanzó Hayden previamente y me fue bien. Me toma por sorpresa el lanzamiento del tuit del Presidente. De hecho me preguntaron si era de Hayden y en ese momento dije que no porque asumí que me lo hubiese informado previamente.

¿No tuvo ningún indicio de que se preparaba algo con el volumen del lanzamiento de esa criptomoneda?

Hayden estuvo en Buenos Aires el 30 y el 31 de enero. El 31 lo veo, estaba molesto por la foto que había salido con el Presidente, le preocupaba su imagen. Lo noto un poco incómodo cuando estaba por volverse a Estados Unidos y le ofrecí irme con él. Esa visita fue rara, se lo notaba con miedo. Ya no me consultaba. No me quiso decir con quién se había reunido y ahí le dije que me iba él. Me pidió que no lo hiciera. Todo fue raro en esa oportunidad. Estábamos en el hotel y por ahí se veía a una mujer que era claramente de los servicios de inteligencia. Hayden y uno de sus asesores estaban preocupados, incómodos.

Me quedé en Buenos Aires en esa oportunidad pero seguí vinculada a Davis aunque ya era un clima más raro. Finalmente me entero de $Libra por el tuit de Milei y lo primero que pensé fue en decir que no era un proyecto de mi asistido. Pensé que era de Peh (Julian, el dueño de Kip Protocol, la empresa asociada al desarrollo de la cripto del escándalo). Traté de consultarle a Hayden en un grupo que compartíamos con sus asesores y empresarios de acá y de EEUU pero no me contestó. En cambio sí me habló uno de sus asesores y le sugerí que no hablara con nadie antes de hacerlo conmigo, que confiara en mí.

¿En algún momento pudo hablar con Davis después del escándalo?

Hablamos pero no puedo decir el tenor de la charla. Sí puedo decir que es cierto que recibió amenazas de todo tipo y que tuvo que mudarse, ponerse custodia y resguardar a su familia. Esto los obligó a unirse en el núcleo familiar porque recibieron amenazas. Lo último que supe es que la semana pasada se volvió a mudar solo, en otro lugar de Estados Unidos y con seguridad privada.

¿De quién es $Libra? ¿Es de Hayden? ¿Es él en sociedad con otros? ¿Es de otros que usaron su nombre?

Tampoco puedo contestar eso por secreto profesional. Pero sí puedo decir que con las monedas a las que Hayden se vinculó, siempre avisó a su círculo. En ningún momento mandó un link o comentó algo. Es un pibe de pocas palabras y muy respetuoso. Es un chico de estar todo el día con el teléfono, con poca gente a su alrededor. Yo ya no soy su abogada pero mi rol va a seguir siendo defenderlo.

¿Cómo evalúa la reacción del Gobierno ante el escándalo?

Me llama la atención que Milei, que sale a tuitear por cualquier frase de Yuyito González, no diga nada de esto. Que no responda a las acusaciones que se le hacen. Se muestra cómodo en Twitter pero no tanto como para dar una explicación. Los que dicen que fue Hayden el que le pasó el tuit, ¿saben si fue así? Acá hubo vivos, no puedo decir si fue el propio Presidente porque no lo sé, pero sí alguien estuvo en el medio a sabiendas de que mi asistido iba a publicar una moneda y se quiso llevar un dinero que no fue poco. Hace un mes de la investigación y los ciudadanos no sabemos nada. Acá pasó algo en el medio que no terminamos de ver. Hayden salió a hablar sin mi asesoría. Nadie en su sano juicio saldría a decir que tenía plata de esa operación como hizo mi asistido. Tampoco fue él quien publicó las fotos con Milei ni en el Banco Central.

¿Por qué dejó de ser abogada de Davis?

Al poco tiempo del escándalo me dijeron que ya había contratado abogados de Estados Unidos. Les escribo y uno de ellos me hace saber que Hayden le pidió que yo me abstuviera de declarar en su nombre. Les dije que lo haría y que hubiera preferido que él mismo me lo dijera. En simultáneo hackearon mi cuenta de Twitter. Todo el tiempo yo intenté hacerle saber a Hayden que hablara conmigo. Por lo pronto sigo vinculada a su mano derecha. Me dice que Hayden está anonadado. Todo apunta a que Hayden no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Y que si hubo una estafa fue más la mano de un piola que sabía que iba a sacar la cripto y que se aprovechó de él y de la figua presidencial. Y que se le fue de la manos.

Si según su versión Hayden no tuvo que ver con la estafa cometida en torno de $Libra, ¿cuál es su sospecha?

No puedo decirlo.

¿Se contactaron del entorno de Milei con Hayden desde el escándalo?

Hayden no me lo dijo pero tengo entendido por terceros, que me pedían que lo ayudara, que lo estaban buscando desde el oficialismo. Conocidos me piden que no lo deje a Hayden porque había gente del Gobierno que lo estaba buscando. Aceptó que lo asesoraran otros abogados. Es su voluntad y yo la respeto. Yo no conozco a (Manuel) Terrones Godoy, a (Mauricio) Novelli (consultores en inversiones) ni a Sergio Morales (el exasesor de la Comision Nacional de Valores despedido días atrás) pero sí puedo decir que no son socios de Hayden. En todo caso son o fueron empleados de un CEO muy importante.

¿Davis podría venir a la Argentina para colaborar con la causa?

No encuentro razón para que venga dadas las circunstancias. No tiene garantías legales ni del Congreso ni del Ejecutivo. Acá parecería que no quieren investigar al Presidente. ¿Por qué dejan que esta cuestión de Estado sea investigada en otros países?

¿A quiénes se refiere cuando habla del entorno del Presidente?

Cuando pasó lo de Jonatan Viale (la supuesta entrevista intervenida por el asesor Santiago Caputo) no parecería ser algo que se escapó. No creo que se les haya escapado a los de TN. ¿Quién vendió la edición de esa nota? Pensaría primero que hay alguien del Gobierno que quiere perjudicarlo a Milei. Los enemigos están cerca. En principio descarto las figuras de Santiago Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Guillerrmo Francos. Son personas que conocen el derecho y si hubiesen sabido de $Libra lo hubieran desaconsejado. El enemigo viene por otro lado. alguien cerca, de su confianza y de tal magnintud que no sólo le hizo hacer esto sino que lo convenció de que no saliera a explicar.

¿Karina Milei?

No lo sé. Tampoco creo que sea ella. No digo que no esté implicada pero todos sabemos que ella hacía tortas y tiraba el tarot, no parecería ser una experta en tecnomonedas. Milei debería dar las explicaciones y la Justicia, esclarecerlo.