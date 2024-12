Elecciones 2025 en Entre Ríos: Rogelio Frigerio no le cierra la puerta a Milei y analiza ampliar la coalición

Lo que hace un tiempo parecía casi imposible, se transformó primero en una posibilidad remota y ahora en una chance neta: Juntos por Entre Ríos estaría dispuesto a abrir la coalición y que La Libertad Avanza ingrese a sus filas, a los efectos de ser parte, bajo el mismo paraguas, de la contienda electoral en 2025. Si bien falta casi un año y es todo muy dinámico, la mayoría de las piezas involucradas coinciden en que un nuevo escenario de tercios no los beneficia y que la única forma de asestarle otro golpe al justicialismo entrerriano es trabajando en conjunto.

El Destape ya lo había anticipado. La conversación entre las tribus locales que representan a Javier Milei y los referentes de la coalición UCR-PRO es más que habitual. De Rogelio Frigerio para abajo, en algún punto hubo confluencia. El gobernador se sacó una foto más que importante con Karina Milei; en la Legislatura más de una vez desde bancas libertarias propiciaron elogios a la gestión provincial -con el consecuente apoyo de la mayoría de las iniciativa- y en instancias más acotadas, como concejos deliberantes, también se resaltó la sintonía entre bloques. Como si fuera poco, con horas de diferencia, los presidentes de la UCR y del PRO en Entre Ríos han salido a abrirle la puerta al ingreso del espacio de ultraderecha, bajo el argumento de fortalecer la coalición y trabajar en base a puntos que consideran tienen en común.

Por el lado del radicalismo, Amado Fuad Sosa dijo que es prematuro hablar de lo que sucederá en 2025, pero tampoco negó categóricamente la chance de sumar a LLA al armado. Por el lado del macrismo, Eduardo Caminal, recientemente ratificado como titular del PRO otra vez, sostuvo que hay "coincidencias" con los libertarios. En ambos casos aseguran que en el Congreso se mostraron como una oposición racional, que no le da un cheque en blanco al gobierno de Javier Milei, pero que tampoco le pondrá obstáculos a la gobernabilidad. Como un Mauricio Macri con acciones en baja, un Juntos por el Cambio virtualmente desaparecido -dicho por el propio Frigerio- y ante el miedo constante de que el justicialismo se reorganice, tanto unos como otros tienden puentes con la fuerza liderada por el jefe de Estado. En la práctica, no obstante, aún no hay nada.

"Lo primero que hay que dejar en claro es que Juntos por Entre Ríos goza de buena salud. Y nosotros, como soporte fundamental del espacio, tenemos que tomar las decisiones que creamos correctas en el sentido de seguir mejorando lo que ya construimos", le explicó a El Destape, Atilio Benedetti, diputado nacional de la UCR y hombre fuerte del centenario partido en la provincia por más de dos décadas. El dirigente de la Corriente Illa resaltó que, hasta el momento, no se inició ningún diálogo con la cúpula libertaria, pero tampoco se mostró cerrado a abrir la alianza: "Falta mucho, tenemos que renovar nuestras autoridades, ir a un congreso, ratificar lo que tenemos y discutir alguna posible variación. Y en ese ámbito, que es el más democrático de todos, tomaremos las mejores decisiones".

Benedetti enfatizó la importancia de la figura de Frigerio, a quien calificó como el "conductor" del espacio, en calidad de actual mandatario provincial: "Es quien ha sorteado un duro año y lo ha hecho bien, pese al ajuste. Más allá de que no compartamos algunas cuestiones de forma y los agravios a nivel nacional, sí creemos que hay un rumbo acertado en algunos aspectos, como el equilibrio fiscal y la necesidad de no tener déficit fiscal. Por "agravios", el radical se refiere a los constantes insultos que recibió, especialmente, la figura del expresidente Raúl Alfonsín. Sin ir más lejos, en Paraná y durante la campaña de 2023, Milei llamó "fracasado hiperinflacionario de Chascomús" al exjefe de Estado entre 1983 y 1989. Este año, retomó los ataques cuando aseguró que había sido partícipe activo de la salida de Fernando De la Rúa durante el estallido social de 2001, lo cual despertó repudios entre la dirigencia local. Sin embargo, eso luego se diluyó, se cree que por la influencia de algunos sondeos que marcaban que, en la opinión de la ciudadanía en general, la valoración del "Padre de la Democracia" era más que alta, sin importar en casos su color político.

"Un escenario de tercios tampoco se puede descartar, ojo", advirtió Benedetti asimismo a este medio. Y finalizó: "Hoy por hoy, lo que hay es una alianza fuerte y es Juntos por Entre Ríos. Oportunamente veremos si se abre el juego o no".

Al menos dos fuentes de la Casa Gris le confiaron a El Destape que la posibilidad más nítida que se evalúa en el gobierno es una PASO entre Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, que "ordene" el tablero y defina quién ocupa cada lugar. El esquema no es menor en un escenario en el que se renuevan, por la provincia, los tres senadores y cinco diputados nacionales. Con una eventual victoria, el oficialismo se garantizaría -en un hipotético escenario de coalición con libertarios- al menos tres fichas en la Cámara Baja y dos en la Cámara Alta.

En La Libertad Avanza no parece haber una preocupación por el 2025. En principio, en el partido recientemente aproado provisoriamente en la provincia, están abocados a organizarse internamente, convocar a una elección de autoridades y dictarse normas de funcionamiento. Como hecho saliente, unos 200 militantes, simpatizantes y dirigentes del espacio se encontraron en Paraná el 7 de diciembre, a los efectos de conformar una red de concejales.

Desde el partido del presidente manifiestan que hay una "sintonía" con el gobierno provincial, que se traslada a algunas ciudades, donde en la práctica terminan siempre votando en tándem con Juntos por Entre Ríos. Mencionan, por caso, la buena predisposición de Ayelén Acosta, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano, excandidata a intendenta de Paraná y mujer fuerte de los halcones del PRO entrerrianos.

"Estamos recién definiendo autoridades partidarias y quiénes son los interlocutores. Está la voluntad de participar, pero hasta no saber quiénes van a conducir, no podemos decidir quiénes se sentarán a charlar. El presidente está de acuerdo en armar una gran coalición a futuro, siempre bajo las ideas de la libertad", le manifestó a El Destape, Darío Báez, presidente de la bancada libertaria de concejales de Paraná. El dirigente es uno de los principales responsables del armado en la provincia, donde el espacio de Milei ya consiguió los avales necesarios para que la Justicia electoral lo reconozca. Por eso mismo, estuvieron en Paraná, Karina Milei y Martín Menem, haciendo la presentación oficial.

Asimismo, el dirigente aclaró: "Por ahora es una postura personal, orgánicamente no podemos aún hablar".

La posible apertura de Juntos por Entre Ríos es, por ahora, una posibilidad. La columna vertebral del espacio, la UCR, parece tener intenciones de ampliar. El PRO también. La duda pasa por algunos aliados que, por el momento, no se han pronunciado. Por ejemplo, el Movimiento Social Entrerriano (la “pata peronista” de la alianza) o el recientemente incorporado Partido Socialista, que si bien es parte de la coalición, milita activamente a través de sus legisladores y autoridades contra las políticas de ajuste de La Libertad Avanza. Como antecedente, el espacio llamó a votar a Sergio Massa en el ballotage de 2023. Hasta el momento, no se han pronunciado al respecto.