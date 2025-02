Antes del debate por la suspensión de las PASO, el Senado rechazó por un voto la creación de una comisión investigadora por la estafa cripto

El senador de la ciudad de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, denunció la existencia de "una operación de los trolls del Gobierno" en su contra en redes sociales por no haber votado a favor de un minuto de silencio por la familia Bibas, quienes fueron secuestrados por Hamas y cuyos cadáveres fueron entregados hoy.

"Me parece una vergüenza lo que hace el Gobierno, utilizando fondos públicos, y valiéndose del dolor, no solo de la familia Bibas sino del resto de la comunidad judía para hacer una operación personal", advirtió Lousteau, y cuestionó que se "use el dinero de los contribuyentes para hacer esto".