El BCRA elimina la restricción a las entidades financieras para prestar en dólares

El Directorio del Banco Central eliminó la restricción que impedía, desde 2016, a las entidades financieras prestar a cualquier sector el fondeo realizado en moneda extranjera a través de líneas de crédito en el exterior o a través de obligaciones negociables. Las empresas pueden obtener líneas de crédito del exterior o colocar Obligaciones Negociables (ON) en el mercado en divisas, aún cuando su actividad no genere o no produzca un bien transable en divisa.

Hasta ahora para acceder a un crédito en dólares o colocar ON en dólares, algo de tu facturación tenía que estar vinculado al dólar. Ahora cualquiera puede obtener un crédito en dólares, siempre que no sea financiado con los depósitos en los bancos.

La asistencia crediticia que otorguen las entidades financieras deberá estar orientada a financiar la inversión, la producción, la comercialización, el consumo de los bienes y servicios requeridos tanto por la demanda interna como por la exportación del país o las inversiones directas en el exterior realizadas por empresas residentes en el país.

La empresa "deberá estar adecuada a los criterios aplicables en materia de política de crédito la totalidad de las financiaciones que se registren, cualesquiera sean las modalidades utilizadas, se concedan directamente, se instrumentan bajo la forma de arrendamiento financiero (“leasing”), de obligaciones negociables o se incorporen por compra o cesión".

Las entidades financieras podrán definir libremente las condiciones y la instrumentación de sus operaciones crediticias, con ajuste a las normas sobre “Gestión crediticia” y “Tasas de interés en las operaciones de crédito”.

Financiación

Cuando las entidades financieras apliquen los recursos en moneda extranjera obtenidos de sus pasivos por intermediación financiera –excluidos los depósitos, préstamos inter-financieros; líneas de crédito del exterior de carácter comercial y financiero.

"La misma limitación aplicará cuando los pasivos y activos señalados estén denominados en pesos ajustables por la evolución del valor de la moneda extranjera, excepto los títulos públicos nacionales en pesos con rendimiento en moneda dual que reciben el mismo tratamiento de las especies emitidas en pesos", destaca el documento del Central.

El cómputo de activos y pasivos alcanzados se realizará a base del promedio mensual de saldos diarios (capitales e intereses) registrados en cada mes calendario. Las financiaciones se considerarán netas de las previsiones por riesgos de incobrabilidad y de desvalorización que les sean atribuibles y, en su caso, de la “diferencia por adquisición de cartera”.

Deuda empresas

La cuenta corriente cambiaria con el saldo global de las operaciones en dólares que realiza el país, tanto del sector público como privado, mostró un déficit por séptimo mes consecutivo, del orden de los 1.114 millones de dólares. Este dato permite dar cuenta del resquebrajamiento del modelo económico de la administración Milei, que depende del endeudamiento del sector privado, favorecido con la maquinita del carry trade para cubrir su déficit.

Desde junio, el rojo acumulado de la cuenta corriente – que incluye los ingresos de divisas por exportación de bienes y servicios menos la demanda generada por la importación de bienes y servicios, el pago de fletes, los dólares de los consumos de argentinos, el pago de intereses de la deuda pública y pago de utilidades, dividendos y otras rentas- llegó a los 7.466 millones de dólares.

El año pasado se registró además el récord de emisiones en deuda corporativa de los últimos diez años, superando los 13.200 millones de dólares (medido al precio del denominado “dólar libre”). Las emisiones en dólares y pagaderas en la misma moneda se septuplicaron. Estos ratios sólo son comparables con la primera fase de mega endeudamiento del macrismo.