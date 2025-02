Milei tiene su tercio en el Senado, que lo blindó de ser investigado por el escándalo cripto

Una parte del Senado nacional blindó a Javier Milei este jueves frente al escándalo cripto. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta contó con el respaldo de la mayoría de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales para hundir proyectos del interbloque de Unión por la Patria y un sector del radicalismo para investigar las acusaciones de estafa contra el Presidente y su entorno.

Escándalo cripto: qué proyectos se presentaron

El senador de la UCR Pablo Blanco presentó un proyecto para la creación de una comisión investigadora para saber cuál es el rol del Presidente en la presunta estafa. El expediente también fue firmado por sus compañeros de bancada Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kronemberger.

Si bien el respaldo del bloque mayoritario de Unión por la Patria logró que el expediente llegue a los dos tercios de los presentes para su tratamiento, al momento de su aprobación los votos afirmativos llegaron a los 47, cuando se necesitaban 48. LLA contó con el apoyo de seis senadores del PRO, los radicales Vischi, Eduardo Galaretto, Stella Maris Olalla, Mariana Juri y Víctor Zimmerman, el interbloque de Provincias Unidas.

El mismo día de la sesión, Unión por la Patria presentó un proyecto para interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, acusada de supuesto cobro de "peajes" para tener acceso a su hermano, el Presidente.

La iniciativa no llegó a los 39 votos, cuando se requerían 39 contra 28 en contra. A los que votaron en contra, se le sumaron Fama, Kronemberger, Carolina Losada y Rodolfo Suárez de la UCR, el formoseño Francisco Paoltroni y Edith Terenzi de Provincias Unidas.

Para esta votación se ausentaron los radicales Maximiliano Abad, Lousteau, la cordobesa de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia. Estos dos no estuvieron presentes en todas las votaciones sobre el escándalo cripto.

Finalmente, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri presentó un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que explique la situación, en calidad de representante del Ejecutivo. Esta iniciativa fue rechazada por no llegar a los 44 votos. En efecto, se consiguieron 42 manos por la positiva y 23 por la negativa.

Tagliaferri, sin embargo, sólo logró que se apruebe un pedido de informes sobre el escándalo cripto. El expediente contó con 46 votos contra 15, en un recinto que solo necesitaba 31.

Escándalo cripto: el detrás de escena del bloqueo de LLA y aliados

Así como en la Cámara de Diputados el oficialismo logró dominar un tercio del pleno para que sostengan el veto presidencial, en el Senado consiguió su paquete de aliados para bloquear las iniciativas opositoras. El PRO volvió a marcar su categoría de principal aliado de LLA, pese a los tiras y aflojes electorales, y puso a todos sus senadores para bloquear cualquier alusión al escándalo cripto. La única que se desmarcó fue Tagliaferri, que responde al ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

La mayoría de los senadores del radicalismo se aseguraron de que no se toque al Presidente y a su entorno. Las suspicacias recayeron en comunicaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores boinas blancas. De hecho, los legisladores boinas blancas que no levantaron la mano fueron los de Corrientes, Chaco, Mendoza y Santa Fe, además de Entre Ríos, donde la UCR tiene buen vínculo con Rogelio Frigerio, del PRO.

"Nunca ví algo así", decían desde el entorno de un radical que apoyó la presentación de la comisión investigadora sobre Vischi. El correntino había firmado el proyecto de creación de la comisión investigadora y luego la votó en contra. Desde las inmediaciones de Gustavo Sáez, gobernador de Corrientes, desconocieron comunicaciones con la Casa Rosada

La mayoría de la bancada de la UCR volvió a despegarse de Lousteau, titular del partido. Hay quienes afirman que hubo una discusión fuerte en la previa y no se descarta una escalada del conflicto.

A esto se le suma el retorno de Zimmerman a su banca, luego de ejercer por unos meses como ministro de Agricultura de Chaco, "a pedido del bloque, el gobernador, Leandro Zdero, y el gobierno", decían en la previa. Fue clave su retorno: el quórum se logró por un solo senador.

Después se suman los votos del bloque Provincias Unidas, que integran Alejandra Vigo, Carlos "Camau" Espínola, Juan Carlos Romero, Lucila Crexell y Terenzi. La primera, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, heredó del expulsado Edgardo Kueider la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Crexell le habían prometido el cargo de embajadora en la UNESCO. Espínola es apuntado por Unión por la Patria, ya que el expulsado Kueider lo denominaba su "jefe". Terezi, radical de origen, responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El antikirchnerista Romero ha oficiado varias veces de bastonero del oficialismo ante la escasa experiencia legislativa de sus miembros.

Finalmente, los dos senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que se ausentaron en las votaciones sobre el escándalo cripto. Sin embargo, volvieron para los expedientes siguientes.