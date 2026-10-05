Tras las elecciones en Brasil, el gobierno inicia la semana con reunión de gabinete

El Gobierno Nacional comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete, a las 10:00 en Casa Rosada, para retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año.

Además, a las 13:00 el presidente Javier Milei participará de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa a las 11:00, mientras que a las 13:00 se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO.

También el martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá a la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, a las 9.00, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, pasado el mediodía.

Por último, a las 16:00, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estará presente en la apertura de los Premios Revista Quórum, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.