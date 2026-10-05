El Gobierno Nacional comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, para retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año. Esta semana también el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa y se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO.
Tras las elecciones en Brasil, el gobierno inicia la semana con reunión de gabinete
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El Gobierno Nacional comienza la semana con una nueva reunión de Gabinete
El Gobierno Nacional comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete, a las 10:00 en Casa Rosada, para retomar la agenda de trabajo y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año.
Además, a las 13:00 el presidente Javier Milei participará de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, retomará su habitual conferencia de prensa a las 11:00, mientras que a las 13:00 se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO.
También el martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá a la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, a las 9.00, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, pasado el mediodía.
Por último, a las 16:00, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estará presente en la apertura de los Premios Revista Quórum, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.
Hace 2 horas
Milei felicitó a Bolsonaro por ganar la primera vuelta y celebró: "Histórica elección"
Javier Milei le envió un mensaje a Flávio Bolsonaro tras imponerse en las elecciones primarias en Brasil ante Lula.
El mensaje de Javier Milei a Flavio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) se impuso en las elecciones primarias para la presidencia de Brasil, con una ventaja de poco más de dos puntos respecto de Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). En rigor, el hijo de Jair obtuvo el 47,23% de los votos (55.706.166) contra el 44,92% (52.977.425) que obtuvo el jefe de Estado en ejercicio, con el 98,87% de las mesas escrutadas.
Hace 3 horas
Milei encabeza su primera reunión de Gabinete después del Argentina Week
Javier Milei vuelve a encabezar una reunión de Gabinete tras su viaje a París por la Argentina Week. El Gobierno retoma su agenda local en medio de la tensión por el fallo sobre la Ley de Tierras.
El presidente Javier Milei encabezará este lunes su primera reunión de Gabinete tras su viaje a París para participar de la Argentina Week, en lo que será su regreso a la actividad presidencial en la Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 10 y será el primer cónclave del equipo de Gobierno después de una semana atravesada por la agenda internacional y el debate político interno.
Hace 8 horas
Dólar, fuga y deuda: las tres tensiones que enfrenta el Gobierno en el último trimestre
El BCRA compró apenas USD 473 millones en septiembre mientras la FAE acumuló USD 18.778 millones en lo que va del año. Con el Riesgo País arriba de los 600 puntos y fuertes vencimientos por delante, la crisis económica y financiera del actual modelo se aceleran. ¿Qué esperar para el último trimestre del año?
Hace 8 horas
El Congreso, el DNU 70/23 y la reelección de Milei, en manos de los gobernadores
El Gobierno llevó a París a doce mandatarios para apurar el tratamiento en el Senado de la reforma electoral que el Presidente necesita con premura. En Diputados, los bloques opositores tienen a tiro el mega decreto desregulador y esperan un guiño de las provincias.
Hace 21 horas
Domingo clave: el gobierno de Milei sigue con atención las elecciones en Brasil
El presidente argentino sigue con gran expectativa la primera vuelta de unos comicios decisivos para el futuro de América Latina.
00:05 | 04/10/2026
Masterclass: la mayoría cree que hay una crisis económica y que lo peor está por venir
Una nueva encuesta indica que para más del 60% de los argentinos el país atraviesa una crisis económica y que se profundizará. Las principales demandas son de mejorar los salarios y la creación de empleo, aún entre los votantes de Milei y Bullrich.
00:05 | 04/10/2026
No hay dos velocidades ni serrucho, hay recesión económica
Las definiciones de “dos velocidades” y “serrucho” disimulan una economía doméstica en recesión mientras se consolidan enclaves exportadores vinculados con los recursos naturales. No son sectores que avanzan a distinto ritmo: se mueven en direcciones opuestas.
En el ciclo político de Javier Milei se consolidaron dos expresiones para explicar el recorrido de la actividad: una economía “a dos velocidades” y otra en forma de “serrucho”. Las dos imágenes tienen algo en común: evitan la verdadera descripción. La economía argentina durante los años de Milei está en recesión.
00:05 | 04/10/2026
La suprema fragilidad del esquema que sostiene a Milei
En medio de la caída de la actividad y la suba del 30% en el riesgo país, la Corte salió en auxilio del presidente y los intereses extranjeros. Bullrich se candidatea antes de tiempo y a Lamelas no le gusta nada. El doble juego de BlackRock camino a las elecciones. Lula vs Bolsonaro: ¿Brasil también camina hacia la recesión?
17:20 | 03/10/2026
Un asesor de Caputo cruzó a García Cuerva: “Estoy cansado de este tipo”
Felipe Núñez, funcionario del riñón del ministro de Economía, le pidió al prelado “menos política” y “más predicar la palabra de Dios”. Fue luego de que el arzobispo dijera que León XIV se va a encontrar con una Argentina “herida”.
El asesor de Caputo Felipe Núñez apuntó contra García Cuerva.
16:42 | 03/10/2026
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".
14:02 | 03/10/2026
Caputo negó una recesión y culpó al kirchnerismo por la escalada del Riesgo País
El ministro de Economía explicó que el menor ritmo de actividad responde a dos factores externos a la gestión libertaria: el contexto financiero mundial y la incertidumbre política local.
Caputo atribuyó el mal momento económico al contexto global.
10:50 | 03/10/2026
Resaca de París, campaña del miedo 2027 y una jugada de billar por la Ley de Tierras
Desde París, Javier Milei y Luis Caputo atribuyeron la escalada del riesgo país y la tensión financiera a la posibilidad de un triunfo opositor en 2027. Mientras el JP Morgan y el FMI advierten sobre la recesión y los límites del crecimiento, los datos tributarios muestran una creciente concentración de la riqueza. La Corte Suprema abre una nueva disputa por la Ley de Tierras con Pichetto al rescate.
10:03 | 03/10/2026
Milei aterrizó en Aeroparque luego de su participación en el Argentina Week de París
El jefe de Estado llegó a la Argentina a las 10.15. Lo acompañó la comitiva presidencial.
20:08 | 02/10/2026
Lo que se cocina en París: Milei y los gobernadores negocian la agenda del Congreso
El Presidente se llevó a la mitad de los mandatarios provinciales a la gira por Francia. Estos dialogaron con los representantes de la Casa Rosada sobre los dos principales temas que el Gobierno quiere sacar.
Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que París es la sede de las conversaciones entre Nación y las provincias, tanto para la reforma electoral, que Milei considera clave para su potencial reelección, como para el presupuesto 202
18:43 | 02/10/2026
La consultora que convirtió la motosierra en modelo para el capital francés
Mientras el galardón recibido junto al Nobel Philippe Aghion circulaba como un reconocimiento internacional, el economista Romaric Godin de Mediapart, fue prácticamente el único en explicar quiénes están detrás del Paris Economic Forum. Su conclusión: el mileísmo se convirtió en el programa político de una parte del capital financiero y tecnológico francés.