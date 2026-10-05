El gobierno convoca a la Conferencia Episcopal antes de la visita del Papa

El Gobierno nacional convocó a la Iglesia para dialogar sobre la problemática de la discapacidad, en un gesto que busca abrir canales de entendimiento antes de la visita del papa León XIV prevista para noviembre. La reunión fue organizada por el Ministerio de Salud de la Nación y se desarrolló en la sede de la cartera sanitaria, con la presencia de autoridades eclesiásticas y funcionarios del área.

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Según informó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el encuentro se programó para las 11 horas y surgió a partir de una invitación oficial del Gobierno. La delegación eclesiástica estuvo encabezada por monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, acompañado por referentes de distintas áreas pastorales. Entre ellos se destacaron Fernando Barilatti, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Este espacio, constituido recientemente por el Episcopado, reúne a representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a las personas con discapacidad. La convocatoria se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las dificultades que atraviesan familias e instituciones vinculadas al desfinanciamiento del sector.

En ese sentido, la CEA subrayó que la reunión representa una oportunidad para avanzar en respuestas concretas a las necesidades planteadas. Asimismo, la Iglesia valoró el gesto del Gobierno y agradeció la invitación. El Ministerio de Salud, por su parte, señaló que la agenda incluyó temas vinculados al cuidado, la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad.

La presencia de referentes de la Obra Don Orione aportó una mirada desde la experiencia de instituciones que trabajan cotidianamente en la atención de personas con discapacidad severa. Por otro lado, la Mesa de Discapacidad del Episcopado planteó la necesidad de garantizar recursos y políticas públicas que permitan sostener los servicios.

Cottolengo Don Orione: "Con la visita del Papa, las personas con discapacidad dejarán de ser invisibles"

Recientemente, Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad de la institución, advirtió sobre el impacto del desabastecimiento, la pérdida de poder adquisitivo de los aranceles y la angustia de las familias en la antesala de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

La situación en el Pequeño Cottolengo Don Orione llegó a un límite crítico. La institución, un pilar histórico en la atención y cuidado integral de personas con discapacidad, enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento en insumos esenciales para la subsistencia cotidiana de sus residentes. La falta de medicamentos, pañales y apósitos por parte de los programas del Estado encendió las alarmas operativas y comunitarias.

Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad del establecimiento, expuso con severidad la gravedad del panorama asistencial. En un contexto atravesado por la inflación y la devaluación del sistema arancelario, la institución debe recurrir a fondos propios y donaciones de la comunidad para suplir lo que el Estado dejó de proveer de forma sostenida desde finales del año pasado.