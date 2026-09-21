Cottolengo Don Orione: "Con la visita del Papa, las personas con discapacidad dejarán de ser invisibles"

El Cottolengo Don Orione enfrenta una crisis extrema por la falta de entrega de medicamentos, pañales y apósitos desde hace diez meses. Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad de la institución, advirtió sobre el impacto del desabastecimiento, la pérdida de poder adquisitivo de los aranceles y la angustia de las familias en la antesala de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

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Emergencia sanitaria en el Cottolengo Don Orione: 10 meses sin insumos ni medicamentos

La situación en el Pequeño Cottolengo Don Orione llegó a un límite crítico. La institución, un pilar histórico en la atención y cuidado integral de personas con discapacidad, enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento en insumos esenciales para la subsistencia cotidiana de sus residentes. La falta de medicamentos, pañales y apósitos por parte de los programas del Estado encendió las alarmas operativas y comunitarias.

Fernando Montero, director del Servicio de Discapacidad del establecimiento, expuso con severidad la gravedad del panorama asistencial. En un contexto atravesado por la inflación y la devaluación del sistema arancelario, la institución debe recurrir a fondos propios y donaciones de la comunidad para suplir lo que el Estado dejó de proveer de forma sostenida desde finales del año pasado.

Crisis de aranceles y desfinanciamiento: un desfasaje del 35% frente a la inflación

El desabastecimiento de insumos se suma al deterioro económico que sufren los prestadores del sector de la discapacidad. Durante los últimos dos años, el congelamiento arancelario provocó un desfasaje estructural entre los costos operativos reales y los montos liquidados por las obras sociales y programas de cobertura estatal.

Aunque la implementación del ajuste mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) brindó cierto margen de previsibilidad, la medida resulta insuficiente al aplicarse sobre una base que ya arrastra un retraso sistemático.

“Durante el 2024 y 2025 se congelaron los aranceles, o sea, se licuaron en relación a la inflación y luego de la ley de emergencia ahora se dan aumentos por IPC, pero de un arancel que está devaluado en un 30 a 35%”, detalló Montero sobre la brecha que pone en riesgo el funcionamiento de los centros asistenciales.

El impacto en los pacientes: desesperación por la falta de tratamientos neurológicos

La interrupción en las entregas de fármacos genera consecuencias drásticas e inmediatas en el cuadro clínico de las personas residentes. Muchas de ellas requieren esquemas farmacológicos ininterrumpidos para controlar crisis convulsivas y patologías de índole conductual o psiquiátrica.

El relato del director del Servicio de Discapacidad refleja el nivel de desesperación de los familiares frente a situaciones clínicas que son prevenibles mediante el suministro periódico de la medicación adecuada:

Pérdida de estabilidad en pacientes: con la medicación oportuna, los residentes mantienen un cuadro de salud estable y controlado.

Agravamiento de cuadros conductuales: sin el esquema psiquiátrico adecuado, la convivencia y la vida cotidiana se tornan complejas para el paciente y su entorno.

Estrés familiar y comunitario: ver a un familiar convulsionar por falta de remedios básicos genera una profunda angustia, tratándose de episodios evitables con la provisión regular de insumos.