Hubo euforia en la Casa Rosada con el triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil. El Presidente argentino, Javier Milei, cree que finalmente se impondrá su amigo en el balotaje del 25 de octubre pese a la diferencia de apenas 2 puntos con Luiz Inácio Lula da Silva.

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Milei llegó desde bien temprano a la reunión de Gabinete y lanzó arriba de la mesa el tema, uno de los más importantes del día. Al mandatario lo vieron eufórico con la novedad y optimista con que haya ganado Bolsonaro. Para el Jefe de Estado, "se termina el comunismo en toda Sudamérica" con este resultado sorpresivo de ayer.

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Los libertarios se encargaron de exhibir cómo impactó la novedad en los mercados norteamericanos con los paneles en verde de las principales empresas argentinas, con subas de hasta 7%, como fue el caso de Mercado Libre.

En Casa Rosada creen que los mercados entendieron que la novedad era un hecho positivo también para Argentina, principal vecino comercial de Brasil.

Si gana Bolsonaro, ¿puede afectar a Argentina?

En el Gobierno hubo a priori algunos interrogantes sobre la conveniencia de un triunfo de la derecha en Brasil por la relación con Donald Trump y Estados Unidos. Una minoría libertaria no quiere que el hijo de Jair Bolsonaro le saque protagonismo a Milei en su relación y preferencia del gobierno republicano de Estados Unidos.

Pero en general hay consenso interno de que Bolsonaro no ocupará el lugar de Milei y no modificará ni la relación del argentino con Trump ni meterá ruido en sus agendas.

"Flavio no puede liderar la derecha en América Latina porque no tiene carisma. Es un follower (seguidor) del Javo", afirmó a El Destape un libertario del entorno de Milei. Entienden entre los violetas que a Trump no le importará el mercado gigante brasileño para privilegiarlo antes que a Milei. "Sino fíjense India...", ponen como ejemplo.

Es que las negociaciones entre la India y EEUU para pactar un acuerdo comercial bilateral están estancadas. "Han llegado a una meseta" tras más de un año y medio de discusiones, aseguró este lunes la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman.

Washington y Nueva Delhi iniciaron negociaciones para lograr un acuerdo de comercio bilateral en febrero de 2025, aunque los aranceles que la Administración de Donald Trump ha impuesto a la India se han convertido en el principal escollo de los diálogos.

Las relaciones entraron nuevamente bajo presión en septiembre tras la aprobación de la 'ley Lindsey Graham' en EEUU, la cual permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que, como la India, son grandes compradores de petróleo y gas de Rusia e Irán. El último gran avance de las negociaciones comerciales ocurrió en febrero, cuando ambos países anunciaron conjuntamente la firma de un marco de acuerdo interino que sienta las bases para su pacto de comercial bilateral. Dicho documento proponía fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que EE. UU. aplicaba a los productos indios.

En Casa Rosada ya adelantan que de ganar Flavio Bolsonaro, Milei volará el 1 de enero de 2027 a Brasilia para participar del acto de asunción como mandatario de su amigo.